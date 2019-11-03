Мобільний оператор lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів.
Дивися повний текст lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:44
lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів.
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:44
Да они просто охринели. Уже за 4 недели хотят 100грн. Начиналось всё с 55.
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:08
Гривна дорожает, доллар падает а цены всеравно ростут. Просто украинские толстосумы дождутся второго 1917-го года и будут висеть на фонарях.
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:29
Не найдя других аргументов, эти пупсы назвали тариф "звонки всем" - "звонки всем 2019"
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:15
Просто поднять на 100% не аргументируя ничем !!! Это только можно Наказать чере антимонопольный комитет и причём очень жёстко !! Ведь курс доллара тут нипричём вообще как нам лапшу вешали !! Это уже начинается преступление и самопроизвол !!!
|