lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів

Додано: Чет 14 лис, 2019 09:07

В целях экономии и настройки под собственные потребности пользуйтесь у Лайфа тарифом Сделай сам.

Набираете себе нужный обьем опций, а не нужные опции идут лесом, получается дешевле всех из большой тройки операторов.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.