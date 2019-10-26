За попередніми перемовинами одна людина зможе ввести не більше однієї автівки раз на три роки.
Дивися повний текст Власники авто на \"єврономерах\" запропонували свою формулу розмитнення.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:09
Власники авто на "єврономерах" запропонували свою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники авто на \"єврономерах\" запропонували свою формулу розмитнення.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:09
Почему раз в 3 года? За 3 года машина рассыпается?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:28
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:04
А я думаю, что для личного пользования она и 10 лет отбегает. Так почему 3 года, а не 10, к примеру.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:09
Как вариант -- морально устареет -- и захочется новую.
Какой-то срок назвать же нужно было -- год -- слишком часто, вроде как; два -- ну такэ; -- 3 -- о, в самый раз.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:44
Этот разводняк от ЕВромусорщикоы будет продолжаться бесконечно, нужно как в ЕС -ввозить только отвечающий норме Евро-6, а там стандартные ставки. У кого денег нет -может на велосипеде ездить.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:47
У нас уже было ,что Герой Соцтруда в 80 лет ввез более 600 автомобилей за полугодие....5 детей - государство помогает, а не льготы по ввозу авто...Инвалид войны на авто? Государство помогает и так...К чему этот разводняк?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:28
може я запропоную свою формулу розрахунку пенсії?
цимбалюк-то той що створив на базі даі машинерію по збору грошей. мастак ще той.
тепер землею піклується і євроломом.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:45
Re: Власники авто на
За наявності "вітчизняного виробника" - це повна лажа.
Другой вопрос, почему отечественный производитель не обеспечивает потребности рынка Украины в доступном и качественном транспорте?
Кто принимал эти "Законы", кто продавал эти заводы?
Может "эти" - "не так сидят"(басня Крылова)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:13
Не забыть - "без права отчуждения" Что до "участников боевых действий" их порядка 400 тыс. человек. Не многовато ли будет ? Я лично знаю некоторых, которые и близко участия не принимали, но они УЧАСТНИКИ. Любые льготы, прямая дорога к "мутной воде", государство заигралось с евробляхерами, в очередной раз подтвердив негласное правило нашей страны, живешь по законам ты лох.
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