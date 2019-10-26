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Власники авто на "єврономерах"
запропонували свою...

Власники авто на "єврономерах" запропонували свою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:09

Власники авто на "єврономерах" запропонували свою...

Пропонуємо до обговорення:
За попередніми перемовинами одна людина зможе ввести не більше однієї автівки раз на три роки.

Дивися повний текст Власники авто на \"єврономерах\" запропонували свою формулу розмитнення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:09

один человек сможет ввезти не более одной машины раз в три года.

Почему раз в 3 года? За 3 года машина рассыпается?
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:28

  summacut написав:
один человек сможет ввезти не более одной машины раз в три года.

Почему раз в 3 года? За 3 года машина рассыпается?

Наоборот же -- 3 года она точно "отбегает" -- т.е. раньше этого срока для личного пользования новая машина точно не понадобится.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:04

  _hunter написав:Наоборот же -- 3 года она точно "отбегает" -- т.е. раньше этого срока для личного пользования новая машина точно не понадобится.


А я думаю, что для личного пользования она и 10 лет отбегает. Так почему 3 года, а не 10, к примеру.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:09

  summacut написав:
  _hunter написав:Наоборот же -- 3 года она точно "отбегает" -- т.е. раньше этого срока для личного пользования новая машина точно не понадобится.


А я думаю, что для личного пользования она и 10 лет отбегает. Так почему 3 года, а не 10, к примеру.

Как вариант -- морально устареет -- и захочется новую.
Какой-то срок назвать же нужно было -- год -- слишком часто, вроде как; два -- ну такэ; -- 3 -- о, в самый раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:44

Этот разводняк от ЕВромусорщикоы будет продолжаться бесконечно, нужно как в ЕС -ввозить только отвечающий норме Евро-6, а там стандартные ставки. У кого денег нет -может на велосипеде ездить.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:47

У нас уже было ,что Герой Соцтруда в 80 лет ввез более 600 автомобилей за полугодие....5 детей - государство помогает, а не льготы по ввозу авто...Инвалид войны на авто? Государство помогает и так...К чему этот разводняк?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:28

може я запропоную свою формулу розрахунку пенсії?
цимбалюк-то той що створив на базі даі машинерію по збору грошей. мастак ще той.
тепер землею піклується і євроломом.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:45

Re: Власники авто на

За наявності "вітчизняного виробника" - це повна лажа.
Другой вопрос, почему отечественный производитель не обеспечивает потребности рынка Украины в доступном и качественном транспорте?
Кто принимал эти "Законы", кто продавал эти заводы?
Может "эти" - "не так сидят"(басня Крылова)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:13

Не забыть - "без права отчуждения" ;) Что до "участников боевых действий" их порядка 400 тыс. человек. Не многовато ли будет ? Я лично знаю некоторых, которые и близко участия не принимали, но они УЧАСТНИКИ. Любые льготы, прямая дорога к "мутной воде", государство заигралось с евробляхерами, в очередной раз подтвердив негласное правило нашей страны, живешь по законам ты лох.
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