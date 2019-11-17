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Видобуток газу в Україні втричі
менший від світового рівня

Видобуток газу в Україні втричі менший від світового рівня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:39

  Shram написав:Помнится когда тарифы на газ в 8 раз поднимали, один из главных аргументов был что с такими тарифами рост добычи газа будет исчисляться двузначными цифрами (в процентах )ежегодно.

Теперь смотрим результаты:
- добыча газа в 2014 году составила 20,5 млрд кубов (до повышения)
- добыча газа в 2015 году сократилась на 3% , до 19,9 млрд кубов
- добыча газа в 2016 году увеличилась на 1,5% , до 20,2 млрд кубов
- добыча газа в 2017 году увеличилась на 4 % , до 20,8 млрд кубов
- добыча газа в 2018 году увеличилась на 0,5 % , до 20,9 млрд кубов

Итого за 5 лет добыча газа выросла лишь на 0,4 млрд кубов или на 2% всего.
При 10-кратном росте тарифов.

При том, что 30 лет назад добыча составляла 33 млрд. м3, а 40+ - 68 млрд.
Месторождения небольшие, и истощенные многолетней добычей.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:44

  ruvex написав:
  p_a_l написав:Киев, газ только для плиты. На одного человека в месяц плачу 20 грн.

Это если ничего существенного не готовить, только чайку попить. Если варить, а не говорю уже про духовку, что-то спечь/запечь, то 20 грн., не обойдешься никак. На двоих выходит около 15 кубов.


Норма на двоих с колонкой всего 18 кубов. Откуда без колонки такие расходы?
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