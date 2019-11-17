Видобуток газу в Україні втричі менший від світового рівня
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Shram написав:Помнится когда тарифы на газ в 8 раз поднимали, один из главных аргументов был что с такими тарифами рост добычи газа будет исчисляться двузначными цифрами (в процентах )ежегодно.
Теперь смотрим результаты: - добыча газа в 2014 году составила 20,5 млрд кубов (до повышения) - добыча газа в 2015 году сократилась на 3% , до 19,9 млрд кубов - добыча газа в 2016 году увеличилась на 1,5% , до 20,2 млрд кубов - добыча газа в 2017 году увеличилась на 4 % , до 20,8 млрд кубов - добыча газа в 2018 году увеличилась на 0,5 % , до 20,9 млрд кубов
Итого за 5 лет добыча газа выросла лишь на 0,4 млрд кубов или на 2% всего. При 10-кратном росте тарифов.
При том, что 30 лет назад добыча составляла 33 млрд. м3, а 40+ - 68 млрд. Месторождения небольшие, и истощенные многолетней добычей.