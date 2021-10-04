Електромобілі

budivelnik написав:1 Я тоді взагалі не розумію навіщо людині авто якщо вона на бензин витрачає менше 1000 грн в місяць(300-500 км)...Тоді економічно доцільніше користуватись таксі 2 Електроавто це не економія( тобто не тільки економія) Це наприклад старт з місця до 100 км за 5-8 сек...це приблизно Порш/БМВ за ціну в 2-3 рази менше вартості ДВСників які мають таку саму можливість 3 В мене авто(електро) за рік проїде більше 20000 км..а значить зекономить тільки на паливі десь 50000 грн...
1. Даже при пробеге 500 км в месяц свое авто немного дешевле выходит. Ну и не переживаешь, что счетчик тикает. 2. Адренали не нужен, а быть первым на следующем светофоре не вижу необходимости. Вполне устраивает вариант спокойно докатиться, пока горит красный, и за счет сохраненной скорости обойти по правому ряду всех этих резких пацанов на БМВ. 3. Да, тут не поспоришь. Ну а с моим пробегом разница в цене будет отбиваться лет 15.
Июльская статистика показала, что отдел в Шанхае стал основной экспортной площадкой для Tesla. Если американское производство работает на насыщение рынка США, то в Китае производится больше машин, чем продается внутри страны. Август увеличил пропорции примерно в полтора раза.
В августе предприятие Tesla в Шанхае выпустило 44 264 электромобилей, из них 31 379 штук были отправлены на экспорт за пределы страны. По сравнению с июлем, экспорт увеличился в полтора раза, как и объемы реализации электромобилей Tesla на внутреннем рынке Китая. Скорее всего, сентябрь, как последний месяц квартала, вынудит компанию отдать приоритет поставкам электромобилей на рынок КНР, поскольку это позволит быстрее получить денежные средства за их реализацию.
Как и многие автопроизводители, Tesla страдает от дефицита комплектующих. Как следствие, выросли цены на электромобили американского производства. В Китае повысить цены компании мешает острая конкуренция. Во втором квартале Tesla отгрузила клиентам 201 304 электромобиля, в третьем квартале рекорд может быть обновлен, если проблемы с комплектующими не окажут чрезмерного влияния на деятельность производителя.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку электрических автобусов ожидаемой стоимостью 319,61 млн грн (с НДС).
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.
Конечным сроком подачи тендерных предложений установлено 15 октября, а сам аукцион назначен на 22 ноября.
В частности, планируется закупить 17 электрических автобусов, а также 13 зарядных станций к ним (в том числе 4 станции ускоренного типа мощностью 160 кВт). Условиями тендера предусмотрена предоплата в размер до 50% стоимости заказа.
Согласно тендерной документации, автобусы должны быть произведены не раньше 2021 года, иметь 100% уровня низкого пола, вмещать не менее 72 пассажиров (включая не меньше 30 мест для сидения).
Максимальная скорость электробусов должна составлять не менее 75 км в час, они должны быть оборудованы кондиционерами, указателями маршрута, автоматизированной системой оплаты проезда и окрашены в желтый цвет.
Гарантия на электробусы – 24 месяца без ограничения пробега. При этом продавец должен обеспечить создание в Киеве представительства продавца для гарантийного обслуживания товара.
Напомним, власти Киева планируют закупить 17-20 электробусов и необходимые зарядные станции за средства от Киотского протокола. Планируется, что первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в столице в ближайшие два года.
Младший седан Tesla Model 3 пока остается единственным электромобилем в мире, преодолевшим отметку в 1 миллион проданных единиц.
Графиком общих продаж Tesla по всему миру поделились в Twitter, после чего глава компании Илон Маск отреагировал на публикацию лайком (вполне можно расценивать как подтверждение).
Tesla была основана в 2003 году, но свой первый автомобиль компания выпустила только в 2008 году (детальнее об истории Tesla — здесь). Рубеж в миллион отгруженный автомобилей Tesla взяла в марте 2020 года, а в апреле 2021 года общие продажи автомобильной компании Илона Маска превысили отметку в полтора миллиона штук. С учетом результатов третьего квартала 2021 года Tesla перепрыгнула планку в 2 миллиона продаж. Официальный отчет Tesla о поставках автомобилей станет доступен в первых числах октября.
Tesla пока остается лидером мирового рынка электромобилей с долей 15%, но конкуренты потихоньку догоняют. В минувшем квартале Tesla впервые зафиксировала более $1 млрд чистой прибыли и за этот год компания должна выпустить по меньшей мере 750 тыс. машин, а возможно даже выйдет на миллион (еще в конце 2020 года суммарные мощности Tesla превысили 1 млн авто).
Ожидается, что в итоге пальму первенства у Model 3 отберет родственный кроссовер Model Y (он построен на той же платформе, что и Model 3, и делит с доступным седаном около 75% всех компонентов). Но случится это не раньше 2022 года, когда заработает линия по сборке компактных кроссоверов Model Y на европейской Gigafactory 4 и Tesla физически сможет выпустить больше Model Y.
В августе 2021 года уже каждая шестая проданная в Китае новая легковая машина была электрической или водородной. По доле продаж EV в общем объеме обновления автопарка страна в 6 раз опережает США — почти 18% против 3%. В свете роста продаж электромобилей власти КНР собираются заменить систему кредитования зеленого транспорта новой схемой, чтобы еще больше ускорить сокращение углеродной эмиссии.
Несмотря на то, что общие продажи автомобилей в КНР из-за дефицита микрочипов продолжают сокращаться четвертый месяц подряд, и в августе спад достиг 17,8% по сравнению с прошлым годом, доля рынка электромобилей растет: из 1,8 млн реализованных в августе машин 321 000 — то есть почти 18% — ездят на «новой энергии». К этому типу относятся аккумуляторные, подключаемые гибриды и автомобили на водородных топливных элементах. По мнению Чэнь Шихуа, одного из руководителей Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), сдерживающая рост продаж нехватка чипов уйдет в прошлое, как только будут сняты карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса.
А пока регуляторы КНР обсуждают возможность замены введенной в 2017 системы льгот для автопроизводителей за продажу электрических или топливно-эффективных автомобилей, которые компенсируют выбросы других, более «грязных» моделей. Целью нововведений станет сокращение выбросов углекислого газа в транспортной отрасли.
Вдобавок, правительство намерено оптимизировать производство электромобилей. Новые меры, которые также пока на стадии обсуждения, позволят закрыть построенные недавно, но избыточные заводы, которые не дотягивают до минимального объема производства. Параллельно компании будут привлекать в регионы с недостаточно используемыми ресурсами.
По данным консалтинговой компании Rhodium Group, Китай в одиночку выбрасывает парниковых газов столько же, сколько США, 27 стран ЕС, Индия и Индонезия вместе.
Gastarbaiter написав:В Польше "супербыстрые" зарядки предлагают присосаться по 3 злотых за кВт/ч. Дешевле бензом заправлять. Даже с расходом 12 литров по городу.
Ще раз Сьогоднішній стан конструкцій і можливостей електромобіля - це друге авто для постійних пересувань до 200-400 км за добу з нічною зарядкою від повільної домашньої мережі. Саме тому наймасовішим розміром електробатареї є 30-50 Квт*годин , що при умові що автомобіль розряджений до 10% і не буде заражатись вище 90%...дає можливість від 16Амперної стандартної домашньої розетки (3,6Квт потужності) зарядитись за 10 годин в нічну пору коло авто ночує під домом..
ПС У нас швидка зарядка також коштує 6+ грн/Квт...що при розході в 12-20Квт*годин дає 80-120 грн на 100 км, авто на газі споживає 10 літрів=180 грн на 100 км
Gastarbaiter написав:В Польше "супербыстрые" зарядки предлагают присосаться по 3 злотых за кВт/ч. Дешевле бензом заправлять. Даже с расходом 12 литров по городу.
В Германии та же беда: кВт*ч на флеш-зарядке стоит 0.79€. Стоимость одной зарядки Nissan Leaf с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 62 кВт/ч, равна стоимости 35 литров бензина, на котором Volkswagen Golf проедет гораздо больше километров.
Также следует добавить, что каждый производитель электрокаров имеет сеть фирменных зарядных станций ( до которых надо ещё дотянуть !), где киловатт для своих продаётся в два раза дешевле.
Востаннє редагувалось warlamp в Пон 04 жов, 2021 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:В Польше "супербыстрые" зарядки предлагают присосаться по 3 злотых за кВт/ч. Дешевле бензом заправлять. Даже с расходом 12 литров по городу.
Ще раз Сьогоднішній стан конструкцій і можливостей електромобіля - це друге авто для постійних пересувань до 200-400 км за добу з нічною зарядкою від повільної домашньої мережі. Саме тому наймасовішим розміром електробатареї є 30-50 Квт*годин , що при умові що автомобіль розряджений до 10% і не буде заражатись вище 90%...дає можливість від 16Амперної стандартної домашньої розетки (3,6Квт потужності) зарядитись за 10 годин в нічну пору коло авто ночує під домом..
ПС У нас швидка зарядка також коштує 6+ грн/Квт...що при розході в 12-20Квт*годин дає 80-120 грн на 100 км, авто на газі споживає 10 літрів=180 грн на 100 км
Переважна більшість не має можливості заряджати вдома вночі. 6грн/Квт це здається Тока і вона швидка не для всіх авто, дійсно швидкі зарядки в Києві 9 грн/Квт, середньоушатаний Ліф з 24Квт проїде всього 100км і менше, це вже буде 1.44грн за км при 6грн і 2.16 за км при 9грн.
Gastarbaiter написав:В Польше "супербыстрые" зарядки предлагают присосаться по 3 злотых за кВт/ч. Дешевле бензом заправлять. Даже с расходом 12 литров по городу.
Ще раз Сьогоднішній стан конструкцій і можливостей електромобіля - це друге авто для постійних пересувань до 200-400 км за добу з нічною зарядкою від повільної домашньої мережі. Саме тому наймасовішим розміром електробатареї є 30-50 Квт*годин , що при умові що автомобіль розряджений до 10% і не буде заражатись вище 90%...дає можливість від 16Амперної стандартної домашньої розетки (3,6Квт потужності) зарядитись за 10 годин в нічну пору коло авто ночує під домом..
ПС У нас швидка зарядка також коштує 6+ грн/Квт...що при розході в 12-20Квт*годин дає 80-120 грн на 100 км, авто на газі споживає 10 літрів=180 грн на 100 км
дизельное авто д класса (не гольф) расход 4,9 трасса (вымеряно мной 500 раз) цена солярки 25,40 цена 1 км 1,24 Город 7л цена 1 км 1,78 По городу э/тяга кажется выгоднее а по трассе уже выгоды мало. Даже быстрая зарядка отнимает пару часов времени, в это время себя надо чем то занять, а зимой ещё и согревать. Заправка на трассе может не работать или быть занятой другой машиной.