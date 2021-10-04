|
|
|
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 05 жов, 2021 00:22
Re: Електромобілі
Нужен спрос - предложение быстро подтянется.
Додано: Вів 05 жов, 2021 01:06
Re: Електромобілі
Сорри, но вы какую то ерунду рассказываете. Стоимость в Германии зависит от зарядки и примерно от 0,25 до 0,42 Евро. Можно делать домашнюю, использовать ночной тариф, реально 0,23 Евро (хотя теоритически должно быть 0,17 Евро).
Вы постите картинку из шведской статьи,
и эти цены для неподписанных на сервис Ionity, если они на конкретно этом сервисе заправляюся, и дальше идут цены на этом же Ionity для клиентов - 3,3 Кроны это 0,33 Евро, а для Теслы тоже цены указаны - 2,5 kr/kWh - 0,25 Евро.
Тесла модель 3 берет на трассе примерно 17 kWh (на 120км в час ) на 100км, это 4,25Евро при зарядке от суперчаржера, это цена 3,2 литров дизеля, а дизельные гольфы потребляют по 4,5 литра, экономия небольшая, 1,6 евро на 100км, при среднем пробеге 10к в год это жалких 160 Евро, ну плюс 280 Евро налога и 30 Евро на масле.
По городу я видел рекорды по 14 kWh, и от домашней ночной зарядки по 0,23Евро, это 3,22, Гольфик в городском цикле жрет по 5 литров, уже 330 евро в год на топливе...
Конечно в сравнении с бензиновой машиной все выглядит шоколадней.
Еще плюс что цена на теслы пока не падет так резко как на гольфы за год.
Еще одна тема - это солнечные батареи на крыше - Если без аккамулятора то цена комплектов низкая и днем зарядка "бесплатная", такое фирмы делают, машина днем на фирме бесплатно от солнышка заправляется.
|