Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Автомобілі в Україні та світі / Електромобілі Електромобілі + Додати

тему Відповісти

на тему Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього

#<1 ... 14151617 Додано: Вів 05 жов, 2021 00:22 Re: Електромобілі Нужен спрос - предложение быстро подтянется. airmax78 Повідомлень: 39701 З нами з: 25.10.12 Подякував: 939 раз. Подякували: 4835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 жов, 2021 01:06 Re: Електромобілі warlamp написав: В Германии та же беда: кВт*ч на флеш-зарядке стоит 0.79€. Стоимость одной зарядки Nissan Leaf с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 62 кВт/ч, равна стоимости 35 литров бензина, на котором Volkswagen Golf проедет гораздо больше километров. В Германии та же беда: кВт*ч на флеш-зарядке стоит 0.79€. Стоимость одной зарядки Nissan Leaf с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 62 кВт/ч, равна стоимости 35 литров бензина, на котором Volkswagen Golf проедет гораздо больше километров.



Сорри, но вы какую то ерунду рассказываете. Стоимость в Германии зависит от зарядки и примерно от 0,25 до 0,42 Евро. Можно делать домашнюю, использовать ночной тариф, реально 0,23 Евро (хотя теоритически должно быть 0,17 Евро).



Вы постите картинку из шведской статьи, https://evsinfocus.com/2019/10/28/ladds ... bladdning/

и эти цены для неподписанных на сервис Ionity, если они на конкретно этом сервисе заправляюся, и дальше идут цены на этом же Ionity для клиентов - 3,3 Кроны это 0,33 Евро, а для Теслы тоже цены указаны - 2,5 kr/kWh - 0,25 Евро.



Тесла модель 3 берет на трассе примерно 17 kWh (на 120км в час ) на 100км, это 4,25Евро при зарядке от суперчаржера, это цена 3,2 литров дизеля, а дизельные гольфы потребляют по 4,5 литра, экономия небольшая, 1,6 евро на 100км, при среднем пробеге 10к в год это жалких 160 Евро, ну плюс 280 Евро налога и 30 Евро на масле.

По городу я видел рекорды по 14 kWh, и от домашней ночной зарядки по 0,23Евро, это 3,22, Гольфик в городском цикле жрет по 5 литров, уже 330 евро в год на топливе...

Конечно в сравнении с бензиновой машиной все выглядит шоколадней.

Еще плюс что цена на теслы пока не падет так резко как на гольфы за год.

Еще одна тема - это солнечные батареи на крыше - Если без аккамулятора то цена комплектов низкая и днем зарядка "бесплатная", такое фирмы делают, машина днем на фирме бесплатно от солнышка заправляется. Сорри, но вы какую то ерунду рассказываете. Стоимость в Германии зависит от зарядки и примерно от 0,25 до 0,42 Евро. Можно делать домашнюю, использовать ночной тариф, реально 0,23 Евро (хотя теоритически должно быть 0,17 Евро).Вы постите картинку из шведской статьи,и эти цены для неподписанных на сервис Ionity, если они на конкретно этом сервисе заправляюся, и дальше идут цены на этом же Ionity для клиентов - 3,3 Кроны это 0,33 Евро, а для Теслы тоже цены указаны - 2,5 kr/kWh - 0,25 Евро.Тесла модель 3 берет на трассе примерно 17 kWh (на 120км в час ) на 100км, это 4,25Евро при зарядке от суперчаржера, это цена 3,2 литров дизеля, а дизельные гольфы потребляют по 4,5 литра, экономия небольшая, 1,6 евро на 100км, при среднем пробеге 10к в год это жалких 160 Евро, ну плюс 280 Евро налога и 30 Евро на масле.По городу я видел рекорды по 14 kWh, и от домашней ночной зарядки по 0,23Евро, это 3,22, Гольфик в городском цикле жрет по 5 литров, уже 330 евро в год на топливе...Конечно в сравнении с бензиновой машиной все выглядит шоколадней.Еще плюс что цена на теслы пока не падет так резко как на гольфы за год.Еще одна тема - это солнечные батареи на крыше - Если без аккамулятора то цена комплектов низкая и днем зарядка "бесплатная", такое фирмы делают, машина днем на фирме бесплатно от солнышка заправляется. Kripo

Повідомлень: 1201 З нами з: 24.07.10 Подякував: 367 раз. Подякували: 201 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 14151617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_