У деяких країнах Європи ціни відрізняються у дев'ять разів.
Дивися повний текст Скільки коштує земля у різних країнах Європи (інфографіка).
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:08
Скільки коштує земля у різних країнах Європи (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки коштує земля у різних країнах Європи (інфографіка).
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:08
У нас в Україні повинно бути не менше 10ти тисяч євро за гектар, а там де чорнозем так всі 15
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