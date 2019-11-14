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Депутати пропонують звільнити
українців від податків з...

Депутати пропонують звільнити українців від податків з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:11

Депутати пропонують звільнити українців від податків з...

Пропонуємо до обговорення:
Українців можуть звільнити від податків з депозитів

Дивися повний текст Депутати пропонують звільнити українців від податків з депозитів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:11

Давно пора, и так ставки ниже плинтуса.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:30

Re: Депутати пропонують звільнити українців від податків з..

Ну і от для чого і чому ? Бюджет дефіцитний . Всі говорять , що за будь-що отримане - треба заплатити податки . В принципі вже всі звикли . Дебілкуватий популізм ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:42

если примут эти два закона о снятии военного налога и налога на депозиты,то обеспечат себе прохождение в раду на многие годы.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:47

  Puente написав:Ну і от для чого і чому ? Бюджет дефіцитний . Всі говорять , що за будь-що отримане - треба заплатити податки . В принципі вже всі звикли . Дебілкуватий популізм ?

Вы случайно не из налоговой?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:03

Ура. Хотьь оодин нормальный законопроект за последнее время.
Ставки по депозитам и так уже даже ниже уровня инфляции.
blueiceua
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