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Депутати пропонують звільнити
українців від податків з...

Депутати пропонують звільнити українців від податків з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:11

Депутати пропонують звільнити українців від податків з...

Пропонуємо до обговорення:
Українців можуть звільнити від податків з депозитів

Дивися повний текст Депутати пропонують звільнити українців від податків з депозитів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:11

Давно пора, и так ставки ниже плинтуса.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:30

Re: Депутати пропонують звільнити українців від податків з..

Ну і от для чого і чому ? Бюджет дефіцитний . Всі говорять , що за будь-що отримане - треба заплатити податки . В принципі вже всі звикли . Дебілкуватий популізм ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:47

  Puente написав:Ну і от для чого і чому ? Бюджет дефіцитний . Всі говорять , що за будь-що отримане - треба заплатити податки . В принципі вже всі звикли . Дебілкуватий популізм ?

Вы случайно не из налоговой?
овцы голосуют за волков :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:03

Ура. Хотьь оодин нормальный законопроект за последнее время.
Ставки по депозитам и так уже даже ниже уровня инфляции.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:22

Молодці! Підтримую.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:22

Дайош депозиты по 27%, как в рухнувших банках было! Ведь всем было хорошо )))
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:30

R2 Якщо виходити з того, що УСІ доходи (крім соціальних виплат) повинні оподатковуватися, то - дивне рішення.
Чим дохід від депозиту кардинально відрізняється від іншого доходу, щоб його звільняти від оподаткування?
manko74
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:05

  manko74 написав:Чим дохід від депозиту кардинально відрізняється від іншого доходу, щоб його звільняти від оподаткування?

Він відрізняється тим, що піддається інфляції. Тому насправді словосполучення "дохід від депозиту" не зовсім коректне.
Наприклад, якщо ви поклади гривню на депозит в кінці 2013, а забрали в кінці 2014 - то який дохід ви отримали? І з цього "доходу" ще й податки треба платити...
Так, ви отримали "дохід", але ваш депозит сильно знецінився і "дохід" цього не компенсував. І це не є якийсь форс-мажор, це є звичайне явище, яке називається інфляція. Інколи вона менша, інколи більша, але вона завжди присутня.
Але тут палка має 2 кінці. Бо інфляція - це прямий дохід держави! Тому, якщо населення несе менше грошей на депозит - то це також втрати для держави. Населення можна "доїти" рік, два, але "доїти" десятиліттями не вийде, дурних немає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:44

  andrijk777 написав:
  manko74 написав:Чим дохід від депозиту кардинально відрізняється від іншого доходу, щоб його звільняти від оподаткування?

...
Наприклад, якщо ви поклади гривню на депозит в кінці 2013, а забрали в кінці 2014 - то який дохід ви отримали? І з цього "доходу" ще й податки треба платити...
Так, ви отримали "дохід", але ваш депозит сильно знецінився і "дохід" цього не компенсував.
...

Что-то я запутался в этой математике: мы поклади 100 гривен в 2013, а в 2014 забрали 110 (условно). Но доход мы не получили... -- А эти "лишние" 10 гривен -- это что? Или тут подразумевается "нелинейная геометрия" вида -- "депозит у нас в гривнах, но доход считаем в валюте"
_hunter
 
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