Українців можуть звільнити від податків з депозитів
Дивися повний текст Депутати пропонують звільнити українців від податків з депозитів.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:11
Депутати пропонують звільнити українців від податків з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують звільнити українців від податків з депозитів.
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:30
Re: Депутати пропонують звільнити українців від податків з..
Ну і от для чого і чому ? Бюджет дефіцитний . Всі говорять , що за будь-що отримане - треба заплатити податки . В принципі вже всі звикли . Дебілкуватий популізм ?
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:47
Додано: Пон 18 лис, 2019 14:03
Ура. Хотьь оодин нормальный законопроект за последнее время.
Ставки по депозитам и так уже даже ниже уровня инфляции.
Додано: Пон 18 лис, 2019 15:22
Дайош депозиты по 27%, как в рухнувших банках было! Ведь всем было хорошо )))
Додано: Пон 18 лис, 2019 15:30
R2 Якщо виходити з того, що УСІ доходи (крім соціальних виплат) повинні оподатковуватися, то - дивне рішення.
Чим дохід від депозиту кардинально відрізняється від іншого доходу, щоб його звільняти від оподаткування?
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:05
Він відрізняється тим, що піддається інфляції. Тому насправді словосполучення "дохід від депозиту" не зовсім коректне.
Наприклад, якщо ви поклади гривню на депозит в кінці 2013, а забрали в кінці 2014 - то який дохід ви отримали? І з цього "доходу" ще й податки треба платити...
Так, ви отримали "дохід", але ваш депозит сильно знецінився і "дохід" цього не компенсував. І це не є якийсь форс-мажор, це є звичайне явище, яке називається інфляція. Інколи вона менша, інколи більша, але вона завжди присутня.
Але тут палка має 2 кінці. Бо інфляція - це прямий дохід держави! Тому, якщо населення несе менше грошей на депозит - то це також втрати для держави. Населення можна "доїти" рік, два, але "доїти" десятиліттями не вийде, дурних немає.
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:44
Что-то я запутался в этой математике: мы поклади 100 гривен в 2013, а в 2014 забрали 110 (условно). Но доход мы не получили... -- А эти "лишние" 10 гривен -- это что? Или тут подразумевается "нелинейная геометрия" вида -- "депозит у нас в гривнах, но доход считаем в валюте"
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