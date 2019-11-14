Депутати пропонують звільнити українців від податків з...

Даёшь каждой бабе по мужику, каждой корове по быку. Гривневые депозиты под 27%, валютные под 15%, бензин гривны по 3 и квартплату за 100 квадратов гривен 80.
Ах да забыл: пошёл в ж о п у МВФ. Как то так получается.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 22:53
Даёшь каждой бабе по мужику, каждой корове по быку. Гривневые депозиты под 27%, валютные под 15%, бензин гривны по 3 и квартплату за 100 квадратов гривен 80.
Ах да забыл: пошёл в ж о п у МВФ. Как то так получается.
Додано: Пон 18 лис, 2019 23:12
Зарабатывая этот крапаль вы рискуете потерять все. Это же наши банки. Сейчас лучше вложиться в недвигу и сдавать в аренду. 10% годовых в валюте.
Додано: Пон 18 лис, 2019 23:47
Самостоятельно несостоятельны, да не оскудеет рука подающего.
Но банкет, по исторической закономерности оплачивает среднестатистический украинец, в том числе бонды с 9-9,75% доходностью.
Black Jack - White Business
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