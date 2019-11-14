RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Депутати пропонують звільнити
українців від податків з...

Депутати пропонують звільнити українців від податків з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:53

Даёшь каждой бабе по мужику, каждой корове по быку. Гривневые депозиты под 27%, валютные под 15%, бензин гривны по 3 и квартплату за 100 квадратов гривен 80.
Ах да забыл: пошёл в ж о п у МВФ. Как то так получается.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6840
З нами з: 30.11.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:12

  _hunter написав:
  demienn написав:_hunter
Все просто
положив 100 грн под условно 13% вы за год получаете 13 грн дохода до вычета налогов. Чистая ставка будет 13-(13*0,195)=10,47%. Т.е. условно читсый доход = 10,47 грн. Отнимает инфлацию (на сегодня около 9% на этот год)
Итого за минусом налогов и с учётом инфляции вы заработали 1,47 коп
Как-то так

Т.е. всеравно (не смотря на инфляцию и налоги) заработали?

Зарабатывая этот крапаль вы рискуете потерять все. Это же наши банки. Сейчас лучше вложиться в недвигу и сдавать в аренду. 10% годовых в валюте.
p_a_l
 
Повідомлень: 2403
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:47

  Ratatui написав:Ах да забыл: пошёл в ж о п у МВФ. Как то так получается.

Самостоятельно несостоятельны, да не оскудеет рука подающего.
Но банкет, по исторической закономерности оплачивает среднестатистический украинец, в том числе бонды с 9-9,75% доходностью.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8616
З нами з: 03.11.08
Подякував: 683 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Опалення підключили в 92% будинків українців 1 ... 9, 10, 11
R2 » П'ят 08 лис, 2019 16:11
104 4372
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 20:43
detroytred
Валютні депозити українців зростають найвищими темпами...
R2 » Пон 18 лис, 2019 09:13
4 265
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 14:00
p_a_l
Більшість українців підтримують запровадження касових... 1, 2
R2 » Чет 14 лис, 2019 12:21
16 921
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 16:37
4vetal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8961)
19.11.2019 01:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron