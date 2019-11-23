Депутати пропонують звільнити українців від податків з...
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_hunter Не нужно ровнять всех под одну гребенку как говориться. С ляма может пусть и платят налоги, а если получил 100 или 1000 грн, да и то через год, потому что банк не возвращал - все помнят историю с банкопадами, то никакой прибыли никто не получил. О какой прибыли идет речь - цифры минусовые. Даже если купили сахар, мешок картошки - то человек получит как минимум нормальное питание а не минус 25 % от киллограма сахара. И так если человек на 100 грн купил по 7 грн 15 кг сахара в 2014 году, а в 2015 году на 110 грн смог купить только 10 или еще меньше это он что получил прибыль по вашей логике? К тому же у кого были вклады в валюте - то возвращали их только в гривне - тоже без права выбора.
blueiceua написав:_hunter Не нужно ровнять всех под одну гребенку как говориться. С ляма может пусть и платят налоги, а если получил 100 или 1000 грн, да и то через год, потому что банк не возвращал - все помнят историю с банкопадами, то никакой прибыли никто не получил. О какой прибыли идет речь - цифры минусовые. Даже если купили сахар, мешок картошки - то человек получит как минимум нормальное питание а не минус 25 % от киллограма сахара. И так если человек на 100 грн купил по 7 грн 15 кг сахара в 2014 году, а в 2015 году на 110 грн смог купить только 10 или еще меньше это он что получил прибыль по вашей логике? К тому же у кого были вклады в валюте - то возвращали их только в гривне - тоже без права выбора.
ОК -- уже ближе. Т.е. 100тыщ -- платит, тыщща -- не платит. А "где" переход делаем? -- на 2х? -- на 10ти? -- почему именно там? Так как же называются цифры "без вклада"? -- с вкладом -- минусовые, Ок, а без? -- дважды минусовые? В таком случае каждый для себя решает сам: что ему выгоднее получать "убыток" и платить налог или не получать -- и не платить налог.
И, всетаки -- что делать работникам без переиндексации зарплаты? -- платить налог или нет?
>>> К тому же у кого были вклады в валюте - то возвращали их только в гривне Естественно в гривне. Или что, госсударство на себя валютные риски брать должно? -- спасибо, но лично я за "самых хитрых" (или "умных") платить не готов.
blueiceua написав:Faceless Тут уже подробно объяснили что, например если вложил в 2014 м году 100 грн в 2015 получил бумажку 110, при инфляции 25 %, то это никакой не доход а даже убыток. Если не счиать даже в валюте, а к примеру брать покупательскую способность, стоимость комуслуг, даже элементарный хлеб. И человек получил не миллион гривен, а 10! За что гражданин должен еще платить в данном случае? Как говориться нужно и совесть иметь этому государству.
Приведите хоть один документ, где инфляция рассматривается как расход и уменьшает базу налогообложения, если не в Украине, так хоть где-нибудь в цивилизованной стране, а потом будете уже чушь про "убытки" рассказывать