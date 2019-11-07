Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2...
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Puente написав:Щось у них з арифметикою погано ... Україна в загальному споживає середньоарифметично в місяць десь до 15 млрд кВт-год . 0,5 % від цього - 75 млн кВт-год . Де тут 2 млрд гривень ? Навіть якщо по 2 грн квт-год - то 2 млрд грн - це 1 млрд кВт-год . А це вже не 0.5 % далеко ...
Плохо считаете. Украина в прошлом году произвела 145 млрд кВт-ч эл энергии, а потребила (с учетом потерь и экспорта) около 135 млрд. Квт-ч - 11 млрд. в месяц. Герус ведет речь о Мвт-ч, т.е. 1000 кВт-ч. 100 Мвт (мощности), которая закупит Украина в РФ - это 100 000 кВт-ч эл. энергии в час, или 870 млн. Квт-ч в год. Т.е. около 0,6% от годового потребления. В реале меньше, потому что в ночные часы потребление (и закупки) кратно меньше.
Так твої 870 млн кВт-год в рік - це і є 72.5 млн кВт-год в місяць, що співпадає з розрахунками Puente. Тож, чи варто було стільки писати, тільки для того, щоб підтвердити його слова? Навіть по ціні зеленої енергії 0,2 Євро за кВт-год - це всього 15 млн Євро в місяць, а аж ніяк не 2 млрд. грн. Герус видумує відмазки на ходу.
Надеюсь, дислексией Вы не страдаете? Перечитайте еще раз - речь шла о 75 млн. квт-ч В ГОД.
Може пора уже миритись? зупиняти війну. Наші ж люди від високих цін страждають, опоненти зе! це монополісти які ставлять дуже високі ціни...тому хай боряться з кнкурентами, ціною. Бо потім скажемо ціни не знизились зе винні.