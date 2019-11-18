RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Герус заявив, що Україна заощадить
на імпорті е/е з РФ 2...

Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:48

Вот оно что, Михалыч!
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 152
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:53

Re: Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2

  Волгарь написав:Надеюсь, дислексией Вы не страдаете? Перечитайте еще раз - речь шла о 75 млн. квт-ч В ГОД.

Це Вам треба лікувати склероз. :)
ГОД, це скорочення від година, тобто, "час" російською, на що Вам вже колись звертав увагу модератор Faceless.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8920
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:58

Може пора уже миритись? зупиняти війну. Наші ж люди від високих цін страждають, опоненти зе! це монополісти які ставлять дуже високі ціни...тому хай боряться з кнкурентами, ціною. Бо потім скажемо ціни не знизились зе винні.
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 371
З нами з: 16.10.15
Подякував: 57 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:03

Глупец, вместо того чтобы запустить Атомщиков на рынок чтоб они сбили цену, он сбивает цену элекричеством из России. Которую покупает дороже чем у наших атомщиков.

Плюс собираются закупать в Беларуси с их новой АЕС по ценам немного дешевле нашего рынка, но намного дороже чем у наших атомщиков.
Таким образом они сначала подкосят наших атомщиков, а потом будут давайть им из бюджета наши бабули, вот и вся схема.
myvolodymyr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 19.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:07

  lapay написав:
  Волгарь написав:Надеюсь, дислексией Вы не страдаете? Перечитайте еще раз - речь шла о 75 млн. квт-ч В ГОД.

Це Вам треба лікувати склероз. :)
ГОД, це скорочення від година, тобто, "час" російською, на що Вам вже колись звертав увагу модератор Faceless.

Не ожидал от Вас подобной глупости - 75 млн. Квт-ч в час при 8760 часах в год, это будет 657 МИЛЛИАРДОВ кВт-ч в год. Примерно 465% от годового потребления Украиной эл. энергии.
Волгарь
 
Повідомлень: 7310
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:20

  Волгарь написав:Надеюсь, дислексией Вы не страдаете? Перечитайте еще раз - речь шла о 75 млн. квт-ч В ГОД.


Взагалі-то, вище було сказано "середньоарифметично в місяць"
Українською година = час, рік - год. Тому 75 млн кВт-год = 75 млн кВт-час. Уважнішим треба бути.

  Волгарь написав:Не ожидал от Вас подобной глупости - 75 млн. Квт-ч в час при 8760 часах в год, это будет 657 МИЛЛИАРДОВ кВт-ч в год. Примерно 465% от годового потребления Украиной эл. энергии.


Ще раз, "середньоарифметично в місяць 75 млн кВт-год" - російською буде звучати як "75 млн кВт-час в месяц".
Giroi
 
Повідомлень: 272
З нами з: 03.11.15
Подякував: 8239 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:03

Рынок должен быть открыт.
Если в России электроэнергия дешевле то я хочу покупать ее там.
А ахметов либо пусть делает дешевую электроэнергию как в россии либо пусть сам ее жрет.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 726
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:21

Re: Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2

  blueiceua написав:Рынок должен быть открыт.
Если в России электроэнергия дешевле то я хочу покупать ее там.
А ахметов либо пусть делает дешевую электроэнергию как в россии либо пусть сам ее жрет.

Його і відкриють, через рік, тільки не з Рашою, а з ЄС. І то, коли пересічні почнуть платити вдвічі дорожче, ніж промисловість, бо дешева електроенергія для пересічних не з повітря береться, а з дорогих тарифів для промисловості.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8920
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:39

Re: Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2

  Giroi написав:Змусити агресора нести додаткові витрати і на цьому заробляти - правильна стратегія, дати агресору заробляти - неправильна.

так ведь позволяя "агрессору" пользоваться нашей ГТС и продавать его газ в ЕС мы именно что и позволяем ему зарабатывать. или вы думаете "Газпром" торгует газом себе в убыток? а на счет дополнительных трат вообще не понял. если у нас дороже чем по сев. потокам, то логично что РФ не хочет использовать наш трубопровод и тогда она в своем праве, а если дешевле - то о каких доп. затратах вы ведете речь?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7710 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:56

lapay
Открыть со стороны европы и не открыть со стороны россии или белоруси - это называется не открыт а манипулиировать рынком. это называется в том же цивилизованном мире сговором и карается очень строго
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 726
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2023 році Україна має відмовитися від співпраці з МВФ...
R2 » Сер 20 лис, 2019 10:14
3 81
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 11:58
blueiceua
Україна з початку року наторгувала зі світом на мінус...
R2 » Пон 18 лис, 2019 09:00
2 101
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 10:33
blueiceua
Україна має укласти новий контракт на транзит газу —...
R2 » П'ят 08 лис, 2019 17:49
2 166
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 17:57
redmax11

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.