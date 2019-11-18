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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:53
Re: Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2
Це Вам треба лікувати склероз.
ГОД, це скорочення від година, тобто, "час" російською, на що Вам вже колись звертав увагу модератор Faceless.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 19 лис, 2019 14:58
Може пора уже миритись? зупиняти війну. Наші ж люди від високих цін страждають, опоненти зе! це монополісти які ставлять дуже високі ціни...тому хай боряться з кнкурентами, ціною. Бо потім скажемо ціни не знизились зе винні.
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:03
Глупец, вместо того чтобы запустить Атомщиков на рынок чтоб они сбили цену, он сбивает цену элекричеством из России. Которую покупает дороже чем у наших атомщиков.
Плюс собираются закупать в Беларуси с их новой АЕС по ценам немного дешевле нашего рынка, но намного дороже чем у наших атомщиков.
Таким образом они сначала подкосят наших атомщиков, а потом будут давайть им из бюджета наши бабули, вот и вся схема.
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:07
Не ожидал от Вас подобной глупости - 75 млн. Квт-ч в час при 8760 часах в год, это будет 657 МИЛЛИАРДОВ кВт-ч в год. Примерно 465% от годового потребления Украиной эл. энергии.
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:20
Взагалі-то, вище було сказано "середньоарифметично в місяць"
Українською година = час, рік - год. Тому 75 млн кВт-год = 75 млн кВт-час. Уважнішим треба бути.
Ще раз, "середньоарифметично в місяць 75 млн кВт-год" - російською буде звучати як "75 млн кВт-час в месяц".
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:03
Рынок должен быть открыт.
Если в России электроэнергия дешевле то я хочу покупать ее там.
А ахметов либо пусть делает дешевую электроэнергию как в россии либо пусть сам ее жрет.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:21
Re: Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2
Його і відкриють, через рік, тільки не з Рашою, а з ЄС. І то, коли пересічні почнуть платити вдвічі дорожче, ніж промисловість, бо дешева електроенергія для пересічних не з повітря береться, а з дорогих тарифів для промисловості.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:39
Re: Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2
так ведь позволяя "агрессору" пользоваться нашей ГТС и продавать его газ в ЕС мы именно что и позволяем ему зарабатывать. или вы думаете "Газпром" торгует газом себе в убыток? а на счет дополнительных трат вообще не понял. если у нас дороже чем по сев. потокам, то логично что РФ не хочет использовать наш трубопровод и тогда она в своем праве, а если дешевле - то о каких доп. затратах вы ведете речь?
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Додано: Сер 20 лис, 2019 11:56
lapay
Открыть со стороны европы и не открыть со стороны россии или белоруси - это называется не открыт а манипулиировать рынком. это называется в том же цивилизованном мире сговором и карается очень строго
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