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МВФ знає, що Приватбанк повернуть
мені найближчим часом...

МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:29

МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав у коментарі Kyiv Post.

Дивися повний текст МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом - Коломойський.
R2
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zloy_ukr
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Re: МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом.

Чорта лисого
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:06

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав у коментарі Kyiv Post.

Дивися повний текст МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом - Коломойський.

Цілком реально.
При цьому НБУ повинно вивисти весь рефінанс з ПРивата...оголосити про порушення нормативів і повторно ввести ТА. З дотриманням Законів знову націоналізувати ПРиват.
Тому і хоче Вуйцьо звалити Смолія.
Стогне Ненька УКраїна вже під цими олігархами. :(
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настало время бессмысленного и беспощадного п-жа
mikhpatalakha
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:33

  Всюдиносапхайчик написав:Чорта лисого
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Мизантрóп
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И чем это грозит ?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:43

Интересно, от чего хотят отвлечь внимание этим цирком?
malchinko_vitaliy
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 06:36

malchinko_vitaliy Как от чего? От дефолта! МФВ об этом позавчера уже открыто заявил. Теперь надо в уши кал гнать потоком, пока никто толком не осознал, что скоро гривны, как и купоны в девяностых, в один прекрасный день превратятся в нечто и будут просто валяться на асфальте. А пока стабилизец- все машем и улыбаемся : )
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