Рейтинг кредитных карт для водителей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:55
Finance.ua: Рейтинг кредитных карт для водителей
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:15
Монобанк давав кешбек по Глуско 5%, зараз ці АЗС переходять до іншого власника і вже вчора я кешбеку не отримав. Є ще 4% на Укрнафті, поки не користувався.
Кококард не дає ніяких знижок чи кешбеків в жовтні ні по АЗС ні магазинах автозапчастин, звідки 3 місце?
Додано: Чет 14 жов, 2021 13:34
Re: Finance.ua: Рейтинг кредитных карт для водителей
от мони?
Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:39
GALeon
Так, цього місяця в моні 4% кешбек на Укрнафті, нещодавно перевіряв - працює
Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:27
Re: Finance.ua: Рейтинг кредитных карт для водителей
Наверное не для всех такое предложение? У себя такого не вижу
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:54
Покажите, а где видно кешбэк от "Укрнафты"? Вообще нет такого в перечне...
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