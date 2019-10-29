Про це сказала міністр Олексій Оржель.
Дивися повний текст Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е для фізосіб-великих споживачів.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:43
Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е для фізосіб-великих споживачів.
Додано: Пон 25 лис, 2019 17:43
500 кВт в месяц это много? скажем летом кондиционер у меня за месяц и больше накручивал
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:13
Мне чисто по человечески интересно, а куда деваться тем, у кого нет газа, центрального отопления, горячей воды,...
- Всё на электричестве
Цифры достают/месяц 2х и более тысяч киловатт
Т.Е. постанова КМУ
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:27
Додано: Пон 25 лис, 2019 21:19
yuluk, кондиционер каждый месяц увеличивает своё энергопотребление на 500 кВт?! Это уже мегакипятильник, а не кондиционер. А так 500 кВт на одного физика - это действительно дофига. Если в среднем за сутки, то у меня двухкомнатная квартира 167 Вт кушает. Т.е. на 500 кВт можно запитать 3000 моих квартир.
Додано: Пон 25 лис, 2019 22:15
Шо за ля-ля ?
167 Вт*ч - это всего лишь полчаса работы холодильника или такое же время работы плазменного тв.
Додано: Пон 25 лис, 2019 23:40
Может не стоит вместо холодильника радиатор покупать? Мой кушает чуть больше 100 Вт, когда работает. Могу фотку с пауэрметром прислать. Причём это много на самом деле. Этот ещё советский времён кабы не Хрущёва. Современный кушал бы 50 Вт, но менять нет экономического смысла. При нынешних ценах на электричество не окупится никогда. Работает, как и положено домашнему холодильнику, не круглые сутки. Плазменного ТВ у меня нет. Не знаю, может я и исключительный, но в 120 кВтч за месяц примерно укладываюсь. Фотографию обычной платёжки показать?
Додано: Вів 26 лис, 2019 00:20
moveton У Вас либо квартира игрушечная, либо кондиционер игрушечный. Ну возьмем к примеру совсем уж дешевенький - на 20 кв.м. 700Вт * 12часов * 30дней = 252Квт. И это уж совсем по минимуму.
Додано: Вів 26 лис, 2019 00:37
moveton Но дело даже не в том, какими мы пользуемся коммунальными услугами. Гораздо более важно, какими прокладками пользуется правительство - малюсенький пример -
Додано: Вів 26 лис, 2019 02:53
В таком случае не вздумайте покупать кондиционер, стиральную машинку, посудомойку и электрочайник. Толку с них никакого, не окупяться никогда и очень быстро теряют в цене.
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