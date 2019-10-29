Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...

Додано: Вів 26 лис, 2019 09:39

vova3215 написав: moveton написав: ... Мне просто показали обычный месячный счёт за электроэнергию.... Могу сказать, что вот сейчас мне паурметр на холодильнике показывает 380 кВтч. Это за 9 месяцев или даже больше... всего 42 Квтч в месяц.... Значит класса A+ будет где-то 20..... Про остальное не скажу. Наверное, и плиту не держат каждый день по часу на мощности в 2 кВт..... Для индукционной это довольно таки большая мощность.... ... Мне просто показали обычный месячный счёт за электроэнергию.... Могу сказать, что вот сейчас мне паурметр на холодильнике показывает 380 кВтч. Это за 9 месяцев или даже больше... всего 42 Квтч в месяц.... Значит класса A+ будет где-то 20..... Про остальное не скажу. Наверное, и плиту не держат каждый день по часу на мощности в 2 кВт..... Для индукционной это довольно таки большая мощность.... как получить 167 ватт в сутки если только холодильник жрет в месяц 42 квт? как получить 167 ватт в сутки если только холодильник жрет в месяц 42 квт?

vova3215, плюс в карму за внимательность!а теперь для moveton:1) я могу счёта показать, где я за месяц за электричество заплатил один раз 36 грн. а второй раз 19 грн. Секрет знаете в чём ? В одном месяце оплату текущего периода посчитали в предыдущий и получилось, что за один месяц счёт был копеечный, а во втором месяце я заплатил в два раза дороже, не долго я радовалсяВторой раз тоже было прикольно - тупо платил всегда по платёжке и не передавал им показания счётчика, а потом раз в полгода передал показания и оказалось, что у меня переплата большая и в следующем месяце заплатил копейки опять. Так что, на всё есть логичное объяснение.2) потребление холодильника зависит....{барабанная дробь!}... не только от его класса! Холодильник, это агрегат, который выполняет определённую работу - охлаждает (замораживает) продукты. Т.е. если у нас с Вами одинаковые холодильники, но в Вашем холодильнике стоит пачка сока, Вы живете один и в него не заглядываете, а у меня большая семья, дети каждые полчаса холодильник открывают то сок взять, то яблочко взять и т.д., то потребление у наших холодильников будет оооочень разное.3) насчёт плиты в 2кВт и часа времени - когда последний раз борщ варили в кастрюле на 5 литров ? Это я так намекаю, что опять таки, потребление плитой зависит от выполненной ею работы (теплоемкости нагретых продуктов и их веса).Итого вывод: один/два чайлдфришника, которые питаются в кафешках и пицериях, не смотрят телек, не сидят дома под кондеем, могут потребить 100кВт в мес, но говорить, что СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ семья может вложиться в эти рамки, как минимум глупо.PS: на обороте ежемесячного счёта у меня ОблЭнерго часто пишет статистику по потреблению электричества, так вот там СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ семья потребляет 280-300 кВт. Что кстати, близко к европейским показателям, Польша - 350-380кВт в мес.