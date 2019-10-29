RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінекоенерго вивчає можливість
підвищення тарифу на е/е...

Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:06

Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.

  LutsMan написав:PS: на обороте ежемесячного счёта у меня ОблЭнерго часто пишет статистику по потреблению электричества, так вот там СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ семья потребляет 280-300 кВт. Что кстати, близко к европейским показателям, Польша - 350-380кВт в мес.

Без електроопалення середнє споживаня 164 Квт-год в місяць. http://oblenergo.cv.ua/novyny-kompaniyi/1138
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9001
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:17

Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.

  moveton написав:В новом доме знакомая мне семья из двух человек со стиральной машиной, кондиционером, посудомойкой, скороваркой, чайником и вообще всей кухней на электричестве (дом высотный, газа нет) укладывается в 100 кВтч в месяц.

не ну если приезжать в квартиру только на выходные, то да - в 100 кВт уложиться можно и семьей со всей перечисленной техникой. Но это не показатель. Так что не несите чушь - в 100 кВт реально уложиться только живя одному, не пользуясь кондиционером, электрочайником, микроволновкой, электродуховкой и стирая вручную.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2766
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7741 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:27

Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.

Не треба писати про якихось знайомих ...
Напишу про свій будинок - гарячої води немає - тільки бойлери .
Плити електричні .
Сусідка одинока пенсіонерка - в межах 150 кВт-год .
Ми - 2 чол - в межах від 250 влітку до 450 взимку . Взимку інколи включається нагрівач .
Середньостатистичні 164 по Україні - за рахунок малої кількості електроплит , бойлерів , і т.д.
Puente
 
Повідомлень: 2147
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Волгарь і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НКРЕКП погодила підвищення тарифів на електроенергію
R2 » Сер 20 лис, 2019 19:01
3 343
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 11:47
649Sasha
Перегляд "зеленого" тарифу зіпсує репутацію України - ЄБРР 1, 2
R2 » Чет 14 лис, 2019 21:20
17 1130
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 16:54
moveton
Президент виключив можливість повернення банків колишнім...
R2 » Вів 29 жов, 2019 16:35
1 135
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 16:35
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23943)
26.11.2019 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.