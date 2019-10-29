Без електроопалення середнє споживаня 164 Квт-год в місяць.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 12:06
Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.
Без електроопалення середнє споживаня 164 Квт-год в місяць.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:17
Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.
не ну если приезжать в квартиру только на выходные, то да - в 100 кВт уложиться можно и семьей со всей перечисленной техникой. Но это не показатель. Так что не несите чушь - в 100 кВт реально уложиться только живя одному, не пользуясь кондиционером, электрочайником, микроволновкой, электродуховкой и стирая вручную.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:27
Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.
Не треба писати про якихось знайомих ...
Напишу про свій будинок - гарячої води немає - тільки бойлери .
Плити електричні .
Сусідка одинока пенсіонерка - в межах 150 кВт-год .
Ми - 2 чол - в межах від 250 влітку до 450 взимку . Взимку інколи включається нагрівач .
Середньостатистичні 164 по Україні - за рахунок малої кількості електроплит , бойлерів , і т.д.
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