Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...

Додано: Вів 26 лис, 2019 12:52

LutsMan, мы всё таки не платёжками мерялись. Им совершенно не было резону меня обманывать. И показания там не сами передают, а передающие приходят и на лестничной клетке смотрят. Ну да, в каждой семье по-своему. Где я что-то говорил про среднестатистическую? Это пусть статистики и считают. Я всего-то отметил, что знаю реальную семью, которая при полном электрофарше дома потребляет меньше электроэнергии, чем у меня. Особого питания в кафешках за ними не замечал. Говорили, что много готовят в скороварке. Надо полагать, это гораздо энергоэкономнее, чем открытая кастрюля часами на плите.