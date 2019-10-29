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Мінекоенерго вивчає можливість
підвищення тарифу на е/е...

Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:06

Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.

  LutsMan написав:PS: на обороте ежемесячного счёта у меня ОблЭнерго часто пишет статистику по потреблению электричества, так вот там СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ семья потребляет 280-300 кВт. Что кстати, близко к европейским показателям, Польша - 350-380кВт в мес.

Без електроопалення середнє споживаня 164 Квт-год в місяць. http://oblenergo.cv.ua/novyny-kompaniyi/1138
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:17

Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.

  moveton написав:В новом доме знакомая мне семья из двух человек со стиральной машиной, кондиционером, посудомойкой, скороваркой, чайником и вообще всей кухней на электричестве (дом высотный, газа нет) укладывается в 100 кВтч в месяц.

не ну если приезжать в квартиру только на выходные, то да - в 100 кВт уложиться можно и семьей со всей перечисленной техникой. Но это не показатель. Так что не несите чушь - в 100 кВт реально уложиться только живя одному, не пользуясь кондиционером, электрочайником, микроволновкой, электродуховкой и стирая вручную.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:27

Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.

Не треба писати про якихось знайомих ...
Напишу про свій будинок - гарячої води немає - тільки бойлери .
Плити електричні .
Сусідка одинока пенсіонерка - в межах 150 кВт-год .
Ми - 2 чол - в межах від 250 влітку до 450 взимку . Взимку інколи включається нагрівач .
Середньостатистичні 164 по Україні - за рахунок малої кількості електроплит , бойлерів , і т.д.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:52

LutsMan, мы всё таки не платёжками мерялись. Им совершенно не было резону меня обманывать. И показания там не сами передают, а передающие приходят и на лестничной клетке смотрят. Ну да, в каждой семье по-своему. Где я что-то говорил про среднестатистическую? Это пусть статистики и считают. Я всего-то отметил, что знаю реальную семью, которая при полном электрофарше дома потребляет меньше электроэнергии, чем у меня. Особого питания в кафешках за ними не замечал. Говорили, что много готовят в скороварке. Надо полагать, это гораздо энергоэкономнее, чем открытая кастрюля часами на плите.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:55

  moveton написав:LutsMan, мы всё таки не платёжками мерялись. Им совершенно не было резону меня обманывать. И показания там не сами передают, а передающие приходят и на лестничной клетке смотрят. Ну да, в каждой семье по-своему. Где я что-то говорил про среднестатистическую? Это пусть статистики и считают. Я всего-то отметил, что знаю реальную семью, которая при полном электрофарше дома потребляет меньше электроэнергии, чем у меня. Особого питания в кафешках за ними не замечал. Говорили, что много готовят в скороварке. Надо полагать, это гораздо энергоэкономнее, чем открытая кастрюля часами на плите.

Если что-то крякает как утка...
-- как вариант: у них просто бракованный счетчик (да -- такое иногда случается).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:00

  Puente написав:Не треба писати про якихось знайомих ...
Напишу про свій будинок - гарячої води немає - тільки бойлери .
Плити електричні .
Сусідка одинока пенсіонерка - в межах 150 кВт-год .
Ми - 2 чол - в межах від 250 влітку до 450 взимку . Взимку інколи включається нагрівач .
Середньостатистичні 164 по Україні - за рахунок малої кількості електроплит , бойлерів , і т.д.

уточню:
Советский норматив по отоплению помещения(а они стандарты) проводится из расчёта 1кВтХ10 метров квадратных площади.

"Обдаровани" уже ограничили потребление с 3600кВт/месяц до 3000 кВт /месяц

При нарахуваннни субсидии используется норматив в 120кВт/месяц приготовление пищи на електроплитке/ месяц.(на одного человека)

По поводу бойлера норматива не существует. (хотя на человека по определению он не может быть меньше 90кВт/месяц при нормативе потребления воды в 750л в сутки на человека)

Экономия - это неотъемлимое Право каждого.
Не сравнивайте с кем то и с чем то: Мы находимся в разных климатических зонах, разных культурах(приготовление дома пищи), разных возможностях(индукционные плитки, или Электа 1001, или Мечта,... а у кого-то и "колхозная"(базарная) за счастье).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:15

  _hunter написав:-- как вариант: у них просто бракованный счетчик (да -- такое иногда случается).

Сомневаюсь, что там проверяющие настолько не разбираются в своём деле, ну да бог с ними. Тема не про экстремальную экономию. В свои-то 167 Вт я верю, как в родные. Они уже больше одного счётчика пережили. Добавить кучу стирки за детьми, горячую ванну из бойлера каждый день, борщи на электроплите... Хорошо, утроим. 500 Вт. Но не в тысячу же раз больше. 500 кВт не кушает даже мой офис на сотню человек с его серверной и кухней на электричестве. Это уже действительно цех какой-то.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:25

  moveton написав:
  _hunter написав:-- как вариант: у них просто бракованный счетчик (да -- такое иногда случается).

Сомневаюсь, что там проверяющие настолько не разбираются в своём деле, ну да бог с ними. Тема не про экстремальную экономию. В свои-то 167 Вт я верю, как в родные. Они уже больше одного счётчика пережили. Добавить кучу стирки за детьми, горячую ванну из бойлера каждый день, борщи на электроплите... Хорошо, утроим. 500 Вт. Но не в тысячу же раз больше. 500 кВт не кушает даже мой офис на сотню человек с его серверной и кухней на электричестве. Это уже действительно цех какой-то.

Ну Ви даєте ... Електрика у нас рахується в кВт-год завжди . Ціна за кВт-год , споживання в кВт-год ... Вт і кВт-год це якось різні речі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:49

  Puente написав:Ну Ви даєте ... Електрика у нас рахується в кВт-год завжди . Ціна за кВт-год , споживання в кВт-год ... Вт і кВт-год це якось різні речі ...

Конечно, разные. С чего вдруг "всегда" только ваттчасы? На вышеупомянутом пауэрметре есть и вольты и амперы и ватты и ваттчасы (есессно, за определённое время). Тариф да, обычно за энергию, т.е. за джоули или ваттчасы. Потребление как раз обычно по мощности указывается. Во всяком случае лампочки с надписью 100 Вт я видел, а в Втч что-то ни разу не попадалось. В новости чётко указаны именно ватты. Сама по себе мощность в 500 кВт особого чувства несуразности не вызывает. Для мелкой промышленности нормуль.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:07

  moveton написав:Сомневаюсь, что там проверяющие настолько не разбираются в своём деле, ну да бог с ними. Тема не про экстремальную экономию. В свои-то 167 Вт я верю, как в родные. Они уже больше одного счётчика пережили. Добавить кучу стирки за детьми, горячую ванну из бойлера каждый день, борщи на электроплите... Хорошо, утроим. 500 Вт. Но не в тысячу же раз больше. 500 кВт не кушает даже мой офис на сотню человек с его серверной и кухней на электричестве. Это уже действительно цех какой-то.

Ви фізику в школі вчили??
Які Вт?
Вт - це одиниця вимірювання потужності.
Умовно кажучи маємо лампочку 100 Вт. Так ось ця лампочка за годину споживає 100 Вт-год або 0,1 кВт-год.
Розберіться спочатку з термінологією а потім пишіть дурниці.
andrijk777
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