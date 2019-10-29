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Додано: Вів 26 лис, 2019 17:34
А если я докажу, что малообеспеченный и не имею никакого производства на дому - мне не повысят тариф?
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:40
Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.
Німеччина та Великобританія для стимулювання розвитку зеленої енергетики також виплачували значні компенсації. Через деякий час країни переглянули їх розмір (не ретроспективно!). Адже головна мета — заохотити інвесторів до розвитку галузі ВДЕ — була досягнута. Результат: в Німеччині за першу половину 2019 року з енергії сонця, вітру, води і біомаси вперше було вироблено більше електроенергії, ніж на АЕС і на вугільних ТЕС. А до 2030 року в країні планують довести частку «зеленої електрики» в енергобалансі до 65%.
А є приклад Румунії, Іспанії та Італії, які зробили ретроспективне пониження зеленого тарифу. Це призвело, по-перше, до низки судових позовів до міжнародного арбітражу. Радикальна зміна нормативної бази тягне за собою відповідальність держави за порушення своїх інвестиційних зобов’язань. Як наслідок — уряди країн несуть мільйонні збитки для виплати компенсацій інвесторам. А по друге, і найголовніше, таким кроком фактично зруйновано галузь ВДЕ, яку не можуть відновити протягом останніх 2−3 років через втрату довіри інвесторів.
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:42
Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.
Приватникам до 30кВт*год дають спокійно, тим в кого нема газу і є тільки електроопалення
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