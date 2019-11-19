Про це ообщается в звітності регулятора.
Дивися повний текст Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:40
Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:47
Никто не находит странным что по сути Регулятор жалуется на динамику курса валюты?
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