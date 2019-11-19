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Нацбанк зазнав збитків
через зміцнення гривні

Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:40

Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Про це ообщается в звітності регулятора.

Дивися повний текст Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:47

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це ообщается в звітності регулятора.

Дивися повний текст Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні.


Никто не находит странным что по сути Регулятор жалуется на динамику курса валюты? :shock:
katso
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