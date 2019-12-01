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Нацбанк зазнав збитків
через зміцнення гривні

Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:40

Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Про це ообщается в звітності регулятора.

Дивися повний текст Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:47

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це ообщается в звітності регулятора.

Дивися повний текст Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні.


Никто не находит странным что по сути Регулятор жалуется на динамику курса валюты? :shock:
katso
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17

Забавно, что НБУ не выполнил свою функцию. Когда качели пойдут в другую сторону - будет очень больно.

"ОВГЗ покупай" - реклама на каждом шагу. А какие есть ли фундаментальные предпосылки к укреплению курса? У нас положительный торговый баланс? У нас правовое государство? Завершилась война?
Востаннє редагувалось arktan в Сер 27 лис, 2019 13:27, всього редагувалось 1 раз.
arktan
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:20

  arktan написав:Забавно, что НБУ не выполнил свою функцию. Когда качели пойдут в другую сторону - будет очень больно.

КУ
Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.

Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України.

[url]https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр[/url]
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:01

  Мизантрóп написав:
  arktan написав:Забавно, что НБУ не выполнил свою функцию. Когда качели пойдут в другую сторону - будет очень больно.

КУ
Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.

Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України.

[url]https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр[/url]

Так-то оно так, но "стабильно тонем" -- это "Забезпечення стабільності" или нет?
Потому как в моем понимании "стабильно" -- это апроксимация должна быть максимально паралельной "горизонту".
А если на графике волны -- на стабильность это мало похоже
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:55

_hunter такое как мы не тонет))
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:37

эт нэзалэжность в вариациях.Нэзалэжность курса от рэгулятора.Вапче в преддверии большой приватизации и рынка с\х земель валютный трэнд исключительно выгоден для приватизаторов и покупателей укргос .недвижимости.Значит продлится мин.год.Дно долляра неведомо.НБУ очевидно идет на поводу у оптовых покупателей для которых УКрВВПэм можно пренебречь .ВСе прочеее словесная мишура.
mikhpatalakha
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:38

Опуская доллар Нацбанк и КМУ выполняют требования МВФ о поднятии цен на коммуналку в долларовом эквиваленте.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:08

  warlamp написав:Опуская доллар Нацбанк и КМУ

Доллар опускал МинФин, выпуская ОВГЗ лярдами, а не НБУ.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:26

  alt402 написав:
  warlamp написав:Опуская доллар Нацбанк и КМУ

Доллар опускал МинФин, выпуская ОВГЗ лярдами, а не НБУ.


Вы ещё забыли добавить, что их главы не знакомы, никогда не пересекались и ведут абсолютно независимую финансовую политику. :mrgreen:
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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