Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" виграв апеляцію у \"Газпрому\".
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Додано: Сер 27 лис, 2019 22:50
"Нафтогаз" виграв апеляцію у "Газпрому"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" виграв апеляцію у \"Газпрому\".
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:58
Это отклонена апелляция по делу требований Газпрома к Нафтогазу.
Апелляции по делам, которые Нафтогаз предъявил Газпрому, будут рассматриваться в следующем году.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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