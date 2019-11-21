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"Нафтогаз" виграв
апеляцію у "Газпрому"

"Нафтогаз" виграв апеляцію у "Газпрому"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:50

"Нафтогаз" виграв апеляцію у "Газпрому"

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" виграв апеляцію у \"Газпрому\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:50

Мяспром просто тянет время.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:58

  myshapiton написав:Мяспром просто тянет время.


Это отклонена апелляция по делу требований Газпрома к Нафтогазу.

Апелляции по делам, которые Нафтогаз предъявил Газпрому, будут рассматриваться в следующем году.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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