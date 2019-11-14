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Вступив в силу закон про кримінальну відповідальність за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:21
Пропонуємо до обговорення:
В Україні вступив в силу закон про кримінальну відповідальність.
Дивися повний текст Вступив в силу закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
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R2
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:22
Кого посадили?
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blueiceua
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:41
blueiceua написав:
Кого посадили?
А не рано ли?
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_hunter
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