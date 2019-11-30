У 2020 році продовжиться зміцнення гривні, що в кінцевому підсумку може призвести до стагнації промислового виробництва і зростання невиробничого сектора економіки.
Дивися повний текст Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 09:51
Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році.
Додано: Нед 01 гру, 2019 12:10
Re: Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році
“Насамперед буде ставати неконкурентним експорт, і через здешевлення імпорту – неконкурентним буде внутрішнє виробництво. -- с одной стороны да а с другой меньше внешний долг ведь валюта дешевле. Те из заробитчан кто не уехал из страны подумают стоит ли ехать так как зарплата ТАМ станет меньше при переводе в гривны.Станут дешевле при переводе в гривневый эквивалент импортные энергоносители, что есть плюс для производства. А насчет неконкурентности экспортеров .. тут или правительство чешет репу насчет налогов или производитель думает про удешевление производства. Почему этот "экспертт" предлагает убытки экспортеров переложить на плечи налогоплательщиков? Сейчас ОВГЗ продажи на курс влияют к осени рынок земли откроется...тут и экспертом быть не надо, что бы понимать что гривна если и не укрепиться то падать точно не будет.
Додано: Нед 01 гру, 2019 13:23
Когда "експерты" начинают говорить об укреплении гривни - жди роста доллара.
Народная мудрость.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Нед 01 гру, 2019 13:26
Re: Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році
Блин, этот Павел Вернивский реально умный человек, в отличии от всяких Маркаровых и Гонтаревых даже знает о голландской болезни.
Ошибка Зеленского и Гончарука в том, что оставили на ключевой должности Маркарову, котрая вообще ничего не соображает в экономике. За эту ошибку украинцы потом очень поплатятся.
Додано: Нед 01 гру, 2019 15:40
Закон сохранения энергии в изолированной системе. Если сегодня подешевело, то обязательно потом подорожает. В нашем случае, подорожает с процентами.
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