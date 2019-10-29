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Порошенко передав сину 10% акцій Міжнародного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:24
Пропонуємо до обговорення:
Центрально-європейська кондитерська компанія, бенефіціаром якої є син п'ятого прездента України Олексій Порошенко, купила 9,92% акцій Міжнародного інвестиційного банку.
Дивися повний текст Порошенко передав сину 10% акцій Міжнародного інвестиційного банку
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Додано: Вів 03 гру, 2019 15:24
а почему ранее этого не делал?
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