Протягом дня індекс падав на 5,82% до 3353,14 пункту. Це максимальне зниження з 15 квітня 2020 року, коли показник опускався на 5%.
Дивися повний текст Російський ринок акцій обвалився на тлі геополітичної напруги.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 22:47
Російський ринок акцій обвалився на тлі геополітичної...
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Дивися повний текст Російський ринок акцій обвалився на тлі геополітичної напруги.
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:47
Эх, было время, были люди, было РБК ТВ, я настолько старый, что помню как это было 13 лет назад январь-март 2009 г. Усиченко провожает РТС в последний путь
А вот кто окажется умным, а кто не очень, продающие сейчас или покупающие возможно знает Лавров, но он не скажет кто из них
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