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Рада віднесла осіб в інвалідних
візках до учасників...

Рада віднесла осіб в інвалідних візках до учасників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 01:35

Рада віднесла осіб в інвалідних візках до учасників...

Пропонуємо до обговорення:
За закон проголосували 350 народних депутатів.

Дивися повний текст Рада віднесла осіб в інвалідних візках до учасників дорожнього руху.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 01:36

Страусов не пугать, но пешеход тоже "участник дорожного движения".
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