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Рада віднесла осіб в інвалідних візках до учасників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 гру, 2019 01:35
Пропонуємо до обговорення:
За закон проголосували 350 народних депутатів.
Дивися повний текст Рада віднесла осіб в інвалідних візках до учасників дорожнього руху
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R2
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Додано: Сер 04 гру, 2019 01:36
Страусов не пугать, но пешеход тоже "участник дорожного движения".
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AlifeSoft
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:34
AlifeSoft написав:
Страусов не пугать, но пешеход тоже "участник дорожного движения".
В этом и смысл изменения, вроде как...
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_hunter
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