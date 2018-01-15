За закон проголосували 350 народних депутатів.
Дивися повний текст Рада віднесла осіб в інвалідних візках до учасників дорожнього руху.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 01:35
Рада віднесла осіб в інвалідних візках до учасників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада віднесла осіб в інвалідних візках до учасників дорожнього руху.
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:34
Додано: Сер 04 гру, 2019 13:12
Следующий законопроект будет про детские коляски. Депутаты дуреют от скуки.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:52
Re: в объезде
Ненужно ездить в инвалидных колясках по велосипедным дорожкам.
Додано: Сер 04 гру, 2019 21:07
Где в ПДД этот бред написан ? Можно конкретный пункт?
см. п.1.10 ПДД Украины
кресло колесное — специально сконструированное колесное средство, предназначенное для движения на дороге лиц с инвалидностью или лиц, относящихся к другим маломобильным группам населения. Кресло колесное имеет по меньшей мере два колеса и оснащается двигателем или приводится в движение мускульной силой человека (пункт добавлен 11.07.2018);
лицо, движущееся в кресле колёсном — человек с инвалидностью или лицо, относящееся к другим маломобильным группам населения и самостоятельно движущееся по дороге в кресле колесном (пункт добавлен 11.07.2018);
участник дорожного движения — лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения на дороге в качестве пешехода, водителя, пассажира, погонщика животных, велосипедист, а также лицо, движущееся в кресле колесном (пункт изменен 11.07.2018);
Может нынешним "законодателям" сначала действующую нормативку изучить ?
PS: глянул историю прохождения этого законопроекта:
Дати та стан проходження: Очікує на друге читання
04.06.2019 Розгляд відкладено-2
28.05.2019 Розгляд відкладено-2
26.02.2019 Вручено таблицю поправок-2
04.12.2018 Прийнято в першому читанні
06.11.2018 Вручено подання Комітету про розгляд
17.01.2018 Надано для ознайомлення
16.01.2018 Направлено на розгляд Комітету
15.01.2018 Передано на розгляд керівництву
15.01.2018 Одержано Верховною Радою
Получается, что изменения в ПДД внесли 11.07.2018, т.е. "по ходу" прохождения этого законопроекта по внесению изменений в Закон "О дорожном движении". Странно, короче.
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