НБУ ухвалив нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі та на вебсайтах,
Дивися повний текст Банки зобов'яжуть розкрити повну інформацію про послуги на сайтах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:19
Банки зобов'яжуть розкрити повну інформацію про послуги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки зобов'яжуть розкрити повну інформацію про послуги на сайтах.
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:19
Еще должно быть обязательное понятие реальной кредитной ставки. Которое должно включать в себя все комиссии и проценты.
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:38
|