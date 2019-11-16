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Банки зобов'яжуть розкрити
повну інформацію про послуги...

Банки зобов'яжуть розкрити повну інформацію про послуги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:19

Банки зобов'яжуть розкрити повну інформацію про послуги...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ ухвалив нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі та на вебсайтах,

Дивися повний текст Банки зобов'яжуть розкрити повну інформацію про послуги на сайтах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:19

Еще должно быть обязательное понятие реальной кредитной ставки. Которое должно включать в себя все комиссии и проценты.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:38

  KULANDALE написав:Еще должно быть обязательное понятие реальной кредитной ставки. Которое должно включать в себя все комиссии и проценты.

Оно и так есть
Faceless
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