Finance.ua: Что можно купить через год, откладывая N...

Додано: Сер 04 гру, 2019 21:01

Также учитывать надо что к тактору нужна сеялка плуги и так далее это цена голого трактора.электрокамин вообще верх глупости - тепловой насос за теже деньги в 4 раза экономичней и греет так же.

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа