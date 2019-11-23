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Опалюємо космос: Прем'єр
про втрати в тепломережах

Опалюємо космос: Прем'єр про втрати в тепломережах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 16:16

Опалюємо космос: Прем'єр про втрати в тепломережах

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Опалюємо космос: Прем'єр про втрати в тепломережах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 16:16

Какой космос Вы можете обогреть.
Вы даже киев не в состоянии обогреть - летом нет горячей воды а зимой ни горячей воды ни отопления.
Максимум что вы можете обогреть так это кресло на котором вы сидите, потому что ни о ком кроме себя не думаете.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 16:33

  blueiceua написав:Какой космос Вы можете обогреть.
Вы даже киев не в состоянии обогреть - летом нет горячей воды а зимой ни горячей воды ни отопления.
Максимум что вы можете обогреть так это кресло на котором вы сидите, потому что ни о ком кроме себя не думаете.

"Чукча не читатель"?.. -- ясно же (вроде) написали: 50% тепла уходит. В воздух/в космос/"на нецелевые расходы" -- это уже лирика...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 16:34

И что он предлагает?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:14

  Вкладчик1234 написав:И что он предлагает?

Инопланетянам счёт за отопление выставить.
Востаннє редагувалось moveton в П'ят 06 гру, 2019 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:14

  Вкладчик1234 написав:И что он предлагает?

Снизить тепературу в домах до 3 градусов Кельвина чтобы космос отапливал дома.
Dear_Sir
 
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