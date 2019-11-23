Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Опалюємо космос: Прем'єр про втрати в тепломережах.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 16:16
Опалюємо космос: Прем'єр про втрати в тепломережах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опалюємо космос: Прем'єр про втрати в тепломережах.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 16:16
Какой космос Вы можете обогреть.
Вы даже киев не в состоянии обогреть - летом нет горячей воды а зимой ни горячей воды ни отопления.
Максимум что вы можете обогреть так это кресло на котором вы сидите, потому что ни о ком кроме себя не думаете.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 16:33
"Чукча не читатель"?.. -- ясно же (вроде) написали: 50% тепла уходит. В воздух/в космос/"на нецелевые расходы" -- это уже лирика...
Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:14
Востаннє редагувалось moveton в П'ят 06 гру, 2019 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:14
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