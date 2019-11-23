При условии, что в Киеве большинство домов с вертикальной разводкой, где никто не даст установить стандартный теплосчетчик?
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Додано: Суб 07 гру, 2019 17:52
Re: Опалюємо космос: Прем'єр про втрати в тепломережах
Додано: Суб 07 гру, 2019 17:58
Додано: Суб 07 гру, 2019 18:06
Никто не даст, без изменения теплосети дома, с утверждением проекта и остальной законодательной бюрократией.
Если горизонтально подключиться к существующей, квартиры, которые идут дальше "по трубе" просто будут мерзнуть, т.к. будет отбор тепла не 1, а 4 батареями(в моем варианте).
Додано: Суб 07 гру, 2019 18:18
Цены завышены из-за неэффективной работы менеджмента. точка. а метана в космосе завалом, планеты из метана есть. Дурят про дорогой газ, в Украине его больше чем грязи. (хоть и грязи хватет - взять хотябы кабмин и верховну раду)
Додано: Суб 07 гру, 2019 19:26
Re: Опалюємо космос: Прем'єр про втрати в тепломережах
Это он о количестве спизженных средств - хватило бы отапливать космос.
Индивидуальное может быть не только электрическим!
Если есть газ - можно газовое.
О мощности электрического: Не обувайте ..ду в лапти! Стандартной мощности подключения по контракту 3кВт достаточно для полноценного отопления - просто нужно научиться думать по другому.
Вкладывать деньги не в красивые ништяшки, а в образованные мозги.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 07 гру, 2019 19:34
Re: Опалюємо космос: Прем'єр про втрати в тепломережах
потомков - самые выгодные инвестиции
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 07 гру, 2019 20:36
Не понимаю о чём разговор. Насколько я ничего не понимаю в физике, чтобы считать тепло при вертикальной разводке (иными словами, при N независимых входах в квартиру) и ничего в системе не сломать, нужно на каждый вход (используемую вертикаль) ставить независимый же счётчик. Не вижу технической проблемы. Неужели это запрещено? Сильно сомневаюсь, что прям где-то в законе сказано "не более одного счётчика на квартиру". Другой вопрос, что теплоснабжающая организация может поныть, что у них софт не позволяет так много показаний записывать.
Додано: Суб 07 гру, 2019 21:12
Re: Опалюємо космос: Прем'єр про втрати в тепломережах
та лана, все хаты
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 07 гру, 2019 22:33
Там проблем будет на порядок больше, чем при электроотоплении, т.к. нужна соответствующая вытяжка и прочее, прочее.
Достаточно для того, чтобы постоянно выбивало автоматы. Внутридомовая сеть рассчитывается с учетом коэффициента одновременности, при электроотоплении возможны варианты, когда все обогреватели будут включены в один промежуток времени.
Для примера: для дома на 50-60 квартир с ЦО этот коэф 0,4, для такого же дома, но с электрообогревом коэф уже 0,8.
Как раз проблема сугубо техническая: счетчики тепла не могут правильно вычислить дельту температур, при подключении на 1 батарею, не хватает точности. Это официальная информация по состоянию на 2017 год.
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:06
Сейчас год не совсем 2017й. Например, такая
Стоимость копеечная: сотня долларов за 4 батареи, если говорить только об измерении. Если хочется ещё и регулировать себе подачу, то движений больше и дороже, конечно, но это очень зависит у кого что уже есть (байпасс, например, есть даже в моей четырёхэтажной хрущёвке) и даже в худшем случае вполне окупаемо.
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