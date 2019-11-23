Опалюємо космос: Прем'єр про втрати в тепломережах

Это статья об эрзаце средней паршивости, которым должны быть оборудованы не менее 75% квартир, при этом точность показаний, как в том анекдоте: один ест мясо, второй - капусту, а в среднем, они едят голубцы.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:16
Это статья об эрзаце средней паршивости, которым должны быть оборудованы не менее 75% квартир, при этом точность показаний, как в том анекдоте: один ест мясо, второй - капусту, а в среднем, они едят голубцы.
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:30
Счетчики ловят разницу от 3 градусов. Положим у вас стандартная 9 этажка. НА 9 этажах перепад 20 градусов по нормативам.
Вопрос. какой перепад в отдельно взятой квартире? 2,2 градуса. Поймать практически нереально. Если 16 этажей, то вообще ловить нечего.
Я уже пробовал. Так и не нашел подходящих счетчиков.
Додано: Нед 08 гру, 2019 00:04
Откуда дровишки про 75% ? Видел про порог в паре мест, но там было про 50%. Причина, я так понимаю, в том, что требуются доработки и на домовом уровне, а их слишком жирно делать для только одной квартиры.
Про точность, увы, ничего найти по-быстрому не удаётся. Но когда принимали закон, народ орал, что вся Европа поголовно на таких термометрах сидит, одни мы в каменном веке.
Вообще говоря, потребность в счётчиках на батарею мне кажется несколько преувеличенной. В любом случае нужно ставить общедомовой счётчик и, соответственно, ограничитель тепла, чтобы не рассказывали, что у вас в доме жарко потому, что в соседнем иначе получается слишком холодно. Внутри дома налаживать нормальное протекание воды. И будет всем хорошо без всякого индивидуального учёта. Конечно, кроме хитрых желающих прикрутить себе батареи и греться от соседей. Не знаю, как в Киеве, но в Одессе это путь активно использующийся.
Додано: Нед 08 гру, 2019 00:52
Дровишки от лесника, вестимо. В доме установлен общедомовой счетчик тепла, собирались модернизировать систему отопления, соответственно, приглашали конторы, которые занимаются этим. Вот, от них и дровишки. Эти "приборы" регистрируют теплоотдачу определенной секции батареи, с достаточно большой погрешностью, а не реальное потребление тепловой энергии.
Помимо красивой рекламной статьи, обещающей Нью Васюки за один отопительный сезон, там выходит средняя сумма ~500$ с квартиры, при достаточно сомнительном итоговом результате. Плюс к этому, нужно делать балансировку всей домовой системы отопления, что тоже не очень дешево.
Все подробности расписывать не буду, это можно найти на профильных форумах и сайтах.
|