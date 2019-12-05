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США погрожують Франції митом у $2,4 млрд через «цифровий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 гру, 2019 20:04
Пропонуємо до обговорення:
США розглядають можливість введення 100% мита на 63 види товарів з Франції з 2020 року у відповідь на податок для провідних американських IT-компаній, який у липні схвалив французький сенат.
Дивися повний текст США погрожують Франції митом у $2,4 млрд через «цифровий податок»
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 20:04
Представляю что они тогда с Молдовой сделают
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:18
А почему в украине в вводят налоги для амероденежыных мешков типа Гугл, фейсбук и прочих???!!!
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blueiceua
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Додано: Пон 09 гру, 2019 15:31
blueiceua написав:
А почему в украине в вводят налоги для амероденежыных мешков типа Гугл, фейсбук и прочих???!!!
Я правильно понял? -- кто-то на полном серьезе задает вопрос "почему у нас не хотят повышать цены на Гугл, фейсбук и прочих?"??!!!
тут очень сильные вопросы к адекватности вопрошающего возникают...
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_hunter
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