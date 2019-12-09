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Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 гру, 2019 15:32
lapay написав:
Окупант більше віддасть газу, ніж по реверсу можна купити за ці гроші. Адже імпортувати газ все одно доведеться.
По-перше, оплата грошима повинна відбутись негайно, якщо ні - заборгованість Газпрома виростає на пеню та інфляцію щодня.
По-друге, передачу грошей легко перевірити, скільки газу надасть московія легко не проконтролюєш (можуть взагалі не поставити)
По-третє навіть якщо б вони постачали газ - ми відразу весь не отримаємо, а значить ми кредитуємо загарбників.
Так злити в унітаз виграшну справу це треба бути не просто зебілом, це треба бути справжнім ворогом своєї країни!
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silver_arrow_ua
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Додано: Вів 10 гру, 2019 15:36
Diman написав:
если по цене дешевле чем по реверсу с европы и с регазификации жыдкого газа из США, то почему бы и да
Тому що гроші нам - це менше грошей їм.
Тому що передачу грошей перевірити легко, а передачу газу - ні
Тому що московія ніколи не виконує своїх зобов'язань добровільно
Тому що на суму боргу можна арештувати акції Газпрома в потоках і блокувати невигідні нам рішення
Тому що в принципі неможна домовлятись з загарбниками про будь що крім відновлення статус-кво та обміну полоненими
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Додано: Вів 10 гру, 2019 15:39
silver_arrow_ua написав:
По-перше, оплата грошима повинна відбутись негайно, якщо ні - заборгованість Газпрома виростає на пеню та інфляцію щодня.
По-друге, передачу грошей легко перевірити, скільки газу надасть московія легко не проконтролюєш (можуть взагалі не поставити)
По-третє навіть якщо б вони постачали газ - ми відразу весь не отримаємо, а значить ми кредитуємо загарбників.
Так злити в унітаз виграшну справу це треба бути не просто зебілом, це треба бути справжнім ворогом своєї країни!
Ми вже скоро як два роки не можемо нічого отримати з Газпрому, на погашення боргу. Такі процеси розтягуються на роки, частіше на десятиліття. Газом все можна отримати за рік.
Пеня нікуди не подінеться. Газпром по любому все виплатить, і йому самому вигідніше це зробити газом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:05
Мечтать не грех. Пишут, что Украина почти в шаге от проигрыша по евробондам на целых $4,5 млрд. Из этих денег спокойно можно вычесть $3 млрд и потом еще немного доплатить ...
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mvi
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:13
mvi написав:
Пишут, что Украина почти в шаге от проигрыша по евробондам на целых $4,5 млрд
Вже п'ять років пишуть, що завтра побіжимо в касу його платити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 17:08
Готова взять газом – это хорошо. Плохо только, что никто ничего давать пока не собирается.
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valme
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