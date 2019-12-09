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Україна готова взяти газом
$3 мільярди, які в суді...

Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:32

  lapay написав:Окупант більше віддасть газу, ніж по реверсу можна купити за ці гроші. Адже імпортувати газ все одно доведеться.

По-перше, оплата грошима повинна відбутись негайно, якщо ні - заборгованість Газпрома виростає на пеню та інфляцію щодня.
По-друге, передачу грошей легко перевірити, скільки газу надасть московія легко не проконтролюєш (можуть взагалі не поставити)
По-третє навіть якщо б вони постачали газ - ми відразу весь не отримаємо, а значить ми кредитуємо загарбників.

Так злити в унітаз виграшну справу це треба бути не просто зебілом, це треба бути справжнім ворогом своєї країни!
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:36

  Diman написав:если по цене дешевле чем по реверсу с европы и с регазификации жыдкого газа из США, то почему бы и да

Тому що гроші нам - це менше грошей їм.
Тому що передачу грошей перевірити легко, а передачу газу - ні
Тому що московія ніколи не виконує своїх зобов'язань добровільно
Тому що на суму боргу можна арештувати акції Газпрома в потоках і блокувати невигідні нам рішення
Тому що в принципі неможна домовлятись з загарбниками про будь що крім відновлення статус-кво та обміну полоненими
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:39

Re: Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...

  silver_arrow_ua написав:По-перше, оплата грошима повинна відбутись негайно, якщо ні - заборгованість Газпрома виростає на пеню та інфляцію щодня.
По-друге, передачу грошей легко перевірити, скільки газу надасть московія легко не проконтролюєш (можуть взагалі не поставити)
По-третє навіть якщо б вони постачали газ - ми відразу весь не отримаємо, а значить ми кредитуємо загарбників.

Так злити в унітаз виграшну справу це треба бути не просто зебілом, це треба бути справжнім ворогом своєї країни!

Ми вже скоро як два роки не можемо нічого отримати з Газпрому, на погашення боргу. Такі процеси розтягуються на роки, частіше на десятиліття. Газом все можна отримати за рік.
Пеня нікуди не подінеться. Газпром по любому все виплатить, і йому самому вигідніше це зробити газом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:05

Мечтать не грех. Пишут, что Украина почти в шаге от проигрыша по евробондам на целых $4,5 млрд. Из этих денег спокойно можно вычесть $3 млрд и потом еще немного доплатить ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:13

Re: Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...

  mvi написав:Пишут, что Украина почти в шаге от проигрыша по евробондам на целых $4,5 млрд

Вже п'ять років пишуть, що завтра побіжимо в касу його платити. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:08

Re: Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...

Готова взять газом – это хорошо. Плохо только, что никто ничего давать пока не собирается. :)
valme
 
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