Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...
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lapay написав:Окупант більше віддасть газу, ніж по реверсу можна купити за ці гроші. Адже імпортувати газ все одно доведеться.
По-перше, оплата грошима повинна відбутись негайно, якщо ні - заборгованість Газпрома виростає на пеню та інфляцію щодня. По-друге, передачу грошей легко перевірити, скільки газу надасть московія легко не проконтролюєш (можуть взагалі не поставити) По-третє навіть якщо б вони постачали газ - ми відразу весь не отримаємо, а значить ми кредитуємо загарбників.
Так злити в унітаз виграшну справу це треба бути не просто зебілом, це треба бути справжнім ворогом своєї країни!
Diman написав:если по цене дешевле чем по реверсу с европы и с регазификации жыдкого газа из США, то почему бы и да
Тому що гроші нам - це менше грошей їм. Тому що передачу грошей перевірити легко, а передачу газу - ні Тому що московія ніколи не виконує своїх зобов'язань добровільно Тому що на суму боргу можна арештувати акції Газпрома в потоках і блокувати невигідні нам рішення Тому що в принципі неможна домовлятись з загарбниками про будь що крім відновлення статус-кво та обміну полоненими
silver_arrow_ua написав:По-перше, оплата грошима повинна відбутись негайно, якщо ні - заборгованість Газпрома виростає на пеню та інфляцію щодня. По-друге, передачу грошей легко перевірити, скільки газу надасть московія легко не проконтролюєш (можуть взагалі не поставити) По-третє навіть якщо б вони постачали газ - ми відразу весь не отримаємо, а значить ми кредитуємо загарбників.
Так злити в унітаз виграшну справу це треба бути не просто зебілом, це треба бути справжнім ворогом своєї країни!
Ми вже скоро як два роки не можемо нічого отримати з Газпрому, на погашення боргу. Такі процеси розтягуються на роки, частіше на десятиліття. Газом все можна отримати за рік. Пеня нікуди не подінеться. Газпром по любому все виплатить, і йому самому вигідніше це зробити газом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
судебные процессы такого уровня - это на ДЕСЯТИЛЕТИЯ, на годы это оптимистично ) вот пример аннексия Кипра Турцией, там там хоть с боем сдали...
40 лет прошло !!! "12 мая 2014 года Большая палата ЕСПЧ в Страсбурге вынесла решение о взыскании с Турции в пользу Республики Кипр компенсации в размере 90 миллионов евро". И что Турция пока ещё ни копейки не отдала. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BF%D1%80
Даст ли пуйло газ, если даст - то половину... может быть... потом...