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Нафтогаз почав буріння
надглибокої свердловини на...

Нафтогаз почав буріння надглибокої свердловини на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:07

Нафтогаз почав буріння надглибокої свердловини на...

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз почав буріння надглибокої свердловини на Шебелинському родовищі в рамках спільного проекту з Schlumberger. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

Дивися повний текст Нафтогаз почав буріння надглибокої свердловини на Шебелинському родовищі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:07

На цю тему: Україна у Давосі підписала газову угоду з Shell Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року.підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзовська» про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзовській площі в Харківській і Донецькій областях.
А потім війна....
veberr06
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:27

  veberr06 написав:На цю тему: Україна у Давосі підписала газову угоду з Shell Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року.підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзовська» про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзовській площі в Харківській і Донецькій областях.
А потім війна....

И что?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 10:31

Re: Нафтогаз почав буріння надглибокої свердловини на...

  Gastarbaiter написав:И что?
Овощь свалил, договорняк накрылся, пЭтя с КулейВлоб влупили космическую ренту.. Shell сказал пака-рака.. вот и все..
Джон
 
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