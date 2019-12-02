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Нафтогаз почав буріння надглибокої свердловини на...
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:07
Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз почав буріння надглибокої свердловини на Шебелинському родовищі в рамках спільного проекту з Schlumberger. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст Нафтогаз почав буріння надглибокої свердловини на Шебелинському родовищі
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R2
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:07
На цю тему: Україна у Давосі підписала газову угоду з Shell Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року.підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзовська» про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзовській площі в Харківській і Донецькій областях.
А потім війна....
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veberr06
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:27
veberr06 написав:
На цю тему: Україна у Давосі підписала газову угоду з Shell Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року.підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзовська» про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзовській площі в Харківській і Донецькій областях.
А потім війна....
И что?
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 15 гру, 2019 10:31
Gastarbaiter написав:
И что?
Овощь свалил, договорняк накрылся, пЭтя с КулейВлоб влупили космическую ренту.. Shell сказал пака-рака.. вот и все..
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Джон
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