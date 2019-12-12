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Зеленський пропонує внести
зміни до закону про...

Зеленський пропонує внести зміни до закону про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:19

Зеленський пропонує внести зміни до закону про...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Дивися повний текст Зеленський пропонує внести зміни до закону про децентралізацію.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:20

А насколько велика разница между децентрализацией и федерализацией?? Спрашиваю чисто с интереса
svetoch-10
 
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