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Зеленський пропонує внести
зміни до закону про...

Зеленський пропонує внести зміни до закону про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:50

Re: Зеленський пропонує внести зміни до закону про...

warlamp написав:Не надо бояться федерализации - основные ведущие государства мира являются федеративными: США, Германия,Канада, Австралия,Индия, Мексика, Бразилия, ОАЭ,Швейцария, Австрия, Бельгия, РФ.
Многие украинцы просто мечтают выехать на ПМЖ в эти страны.


То что у нас строится, это мегацентрализованное унитарное государство.
Все эти басни последних лет про децентрализацию это обычное очковтирательство. Областям кинули маленькую косточку в виде распределения небольшой части налогов, и все изменения.
Жители областей не могут провести для себя ни одного важного гуманитарного решения, экономические решения тоже утверждаются центром, даже эксперимент по таможне прикрыли по выделению сверхплана на местные дороги, заменив подконтрольными субсидиями, жители областей не могут избрать себе руководителей, даже в мелочах унижают много лет не могут принять закон о местных референдумах.
Короче одних отморозков у власти заменили другие, которые хотят везде засунуть свою лапу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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