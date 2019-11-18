До Верховної Ради подали законопроект №2532, яким планується створити відповідні умови для переходу на екологічний транспорт до 2030 року.
Дивися повний текст Перехід на екологічний автотранспорт: що пропонують у ВР.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:59
Перехід на екологічний автотранспорт: що пропонують у ВР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перехід на екологічний автотранспорт: що пропонують у ВР.
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:59
Самым главным благоприятным условием для увеличения спроса на экологический транспорт есть наличие денег на покупку таких авто,а это от 15т. $.А вы о зарядных станциях.
|