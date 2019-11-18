До Верховної Ради подали законопроект №2532, яким планується створити відповідні умови для переходу на екологічний транспорт до 2030 року.
Дивися повний текст Перехід на екологічний автотранспорт: що пропонують у ВР.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:59
Перехід на екологічний автотранспорт: що пропонують у ВР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перехід на екологічний автотранспорт: що пропонують у ВР.
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:59
Самым главным благоприятным условием для увеличения спроса на экологический транспорт есть наличие денег на покупку таких авто,а это от 15т. $.А вы о зарядных станциях.
Додано: Пон 16 гру, 2019 09:48
Перейти на велосипеды депутаты не желают. Поэтому разрешают себе "движение полосами для маршрутных транспортных средств".
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:05
Re: Перехід на екологічний автотранспорт: що пропонують у ВР
В розрізі сумарної екологічної шкоди електромобілі невідомо чи кращі за транспорт з ДВЗ , але як для великих міст - з постійними тянучками - то в цьому щось позитивне є . Як зашвидко це все буде заряджатися в реальних умовах ? Підзарядити частково поки каву попити чи там щось таке - малувато . На ніч - так це фактично вже стоянка ... Міняти АКБ повністю - у нас це поки нереально . Тоді як ?
|