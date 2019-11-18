До Верховної Ради подали законопроект №2532, яким планується створити відповідні умови для переходу на екологічний транспорт до 2030 року.
Дивися повний текст Перехід на екологічний автотранспорт: що пропонують у ВР.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 21:59
Перехід на екологічний автотранспорт: що пропонують у ВР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перехід на екологічний автотранспорт: що пропонують у ВР.
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:59
Самым главным благоприятным условием для увеличения спроса на экологический транспорт есть наличие денег на покупку таких авто,а это от 15т. $.А вы о зарядных станциях.
Додано: Пон 16 гру, 2019 09:48
Перейти на велосипеды депутаты не желают. Поэтому разрешают себе "движение полосами для маршрутных транспортных средств".
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:05
Re: Перехід на екологічний автотранспорт: що пропонують у ВР
В розрізі сумарної екологічної шкоди електромобілі невідомо чи кращі за транспорт з ДВЗ , але як для великих міст - з постійними тянучками - то в цьому щось позитивне є . Як зашвидко це все буде заряджатися в реальних умовах ? Підзарядити частково поки каву попити чи там щось таке - малувато . На ніч - так це фактично вже стоянка ... Міняти АКБ повністю - у нас це поки нереально . Тоді як ?
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:42
Сейчас уже не помню, толи видел сюжет, или читал исследование в США, по поводу экологичности Тесла. В исследовании участвовала Model S, Hyundai Getz, кажется 1,4 и ещё одна машина с большим объемом двигателя. Так вот на первом месте был Getz. Т.к. они взяли, что в этом штате в производстве электроэнергии для пользователей большой процент имеют ТЭЦ, а не АЭС и другие, без сжигания чего либо. Так вот ТЭЦ выбрасывает в воздух больше всякой хрени, для того чтобы Тесла проехала 1 км, чем выбрасывает двигатель Getz для проезда того же километра.
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:02
для начала запретить эксплуатацию,хотя бы в городах, карбюраторных и старых дизелей (Камазов,МаЗов,КраЗОВ и тп.) а также реально(!!!) контролировать выхлоп остальных.Доля новых экологичных авто малая.Зато автохлама создающего общий экологический фон, полно.Но кто на это пойдет.Сразу говнари хай поднимут.Мое мнение : не можешь приобрести нормальную исправную машину ,соответствующую эконормам, нехрен ездить и других травить.А то требуют ЕВРО6, а рядом ездят дымящие БОгданы и "копейки"
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:05
У нас депутаты случайно не "ку-ку."..?! Вменяемы ли? Что-то меня терзают смутные сомнения..
Я сам владелец электрокара. Живу в многоэтажном доме. И мне было не просто выбить лимиты мощности, чтобы оборудовать себе зарядку возле дома. Только через лифтовую сеть разрешили подключится и то дали только 25А (~ 6 кВт, для лифа это пока хватает), т.к. лимит мощности, выделенный для дома, практически исчерпан. У нас дома около 45 автовладельцев. Даже не представляю, где они бы заряжались, если бы все перешли на электроавтомобили... Разве что из квартиры через удлинители, но это конец всей электропроводке. и мощности выделенной на дом не хватит, т.к. она рассчитывалась по среднестатистической нагрузке, которая в 3 раза меньше, если подключать 45 авто на подзарядку, а ещё электричество нужно не только для авто...
По вопросу инфраструктуры для "электричек" хочется остановится отдельно. Нормальная батарея у седана среднего класса должна быть ~ 200 кВт/ч., чтобы ездить как на бензиновом авто (по пробегу, с кондиционером или печкой, и за городом ездить 120 и больше - где можно, конечно...). Такие батареи вроде как разрабатываются сейчас в приемлемых габаритах и весовых параметрах и общая тенденция в мире идёт к увеличению ёмкости батарей. Чтобы зарядить такую батарею за 5 минут нужна мощность зарядной станции 2,4 МВт. Т.е если на на электрозаправке хотя бы 4 электрических "пистолета", то мощность, подведённая к заправке должна быть ~ 10 мегаватт. Если повсеместно будут ездить на "электричках", то чтобы не было дефицита, очередей и прочих прелестей "нехватки" должно быть ~ 100 таких заправок по городу типа Киев, Харьков, Одесса (400 электрических пистолетов) + городской и коммерческий транспорт. Т.е. суммарная мощность для электрозаправок должна быть не меньше 1000 МВт, чтобы можно было нормально пользоваться электротранспортом. Т.е. 1 атомный энергоблок на крупный город + на область примерно столько же. Боюсь Украине не светит электротранспорт в перспективе, т.к. состояние энергетики, особенно атомной, постоянно ухудшается. Сроки эксплуатации реакторов подходят к концу, и неизвестно, продлят ли их ещё. МАГАТЭ не раз уже делало замечание Украине. Специалисты знают. А сколько надо вложений в инфраструктуру, чтобы подвести мощности (если они вдруг чудом появятся) к стоянкам, гаражным кооперативам, домам и т.д.? Если всё подсчитать, электричество будет "золотое".
Далее, как тут отмечали, электроавтомобиль создаёт даже большую нагрузку на экосистему, чем Евро-4 "бензинки" (Евро 5 или 6 0- от лукавого). В Интернете очень много обзоров на эту тему.
Далее, покупка электромобиля никак не отменяет необходимость в бензиновом авто. По городу ездить очень дёшево, но междугородние маршруты для "электричек" абсолютно закрыты. Пока, в обозримом будущем, нет перспектив для появления аккумуляторов с запасом энергии, сравнимых с энергией, запасённой в бензиновом баке, при равных сравнимых массогабаритных параметрах. Невозможно нормально даже из Харькова в Днепр доехать, на Тесле разве что. У меня 2 машины. В командировки, на отдых приходится ездить на "бензинке".
Я так понимаю, вопрос ставится о запрете "бензинок" после 2030 года.. Господи, спаси Украину от таких правителей...
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