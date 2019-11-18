Перехід на екологічний автотранспорт: що пропонують у ВР

Додано: Пон 16 гру, 2019 12:05

У нас депутаты случайно не "ку-ку."..?! Вменяемы ли? Что-то меня терзают смутные сомнения..

Я сам владелец электрокара. Живу в многоэтажном доме. И мне было не просто выбить лимиты мощности, чтобы оборудовать себе зарядку возле дома. Только через лифтовую сеть разрешили подключится и то дали только 25А (~ 6 кВт, для лифа это пока хватает), т.к. лимит мощности, выделенный для дома, практически исчерпан. У нас дома около 45 автовладельцев. Даже не представляю, где они бы заряжались, если бы все перешли на электроавтомобили... Разве что из квартиры через удлинители, но это конец всей электропроводке. и мощности выделенной на дом не хватит, т.к. она рассчитывалась по среднестатистической нагрузке, которая в 3 раза меньше, если подключать 45 авто на подзарядку, а ещё электричество нужно не только для авто...

По вопросу инфраструктуры для "электричек" хочется остановится отдельно. Нормальная батарея у седана среднего класса должна быть ~ 200 кВт/ч., чтобы ездить как на бензиновом авто (по пробегу, с кондиционером или печкой, и за городом ездить 120 и больше - где можно, конечно...). Такие батареи вроде как разрабатываются сейчас в приемлемых габаритах и весовых параметрах и общая тенденция в мире идёт к увеличению ёмкости батарей. Чтобы зарядить такую батарею за 5 минут нужна мощность зарядной станции 2,4 МВт. Т.е если на на электрозаправке хотя бы 4 электрических "пистолета", то мощность, подведённая к заправке должна быть ~ 10 мегаватт. Если повсеместно будут ездить на "электричках", то чтобы не было дефицита, очередей и прочих прелестей "нехватки" должно быть ~ 100 таких заправок по городу типа Киев, Харьков, Одесса (400 электрических пистолетов) + городской и коммерческий транспорт. Т.е. суммарная мощность для электрозаправок должна быть не меньше 1000 МВт, чтобы можно было нормально пользоваться электротранспортом. Т.е. 1 атомный энергоблок на крупный город + на область примерно столько же. Боюсь Украине не светит электротранспорт в перспективе, т.к. состояние энергетики, особенно атомной, постоянно ухудшается. Сроки эксплуатации реакторов подходят к концу, и неизвестно, продлят ли их ещё. МАГАТЭ не раз уже делало замечание Украине. Специалисты знают. А сколько надо вложений в инфраструктуру, чтобы подвести мощности (если они вдруг чудом появятся) к стоянкам, гаражным кооперативам, домам и т.д.? Если всё подсчитать, электричество будет "золотое".

Далее, как тут отмечали, электроавтомобиль создаёт даже большую нагрузку на экосистему, чем Евро-4 "бензинки" (Евро 5 или 6 0- от лукавого). В Интернете очень много обзоров на эту тему.

Далее, покупка электромобиля никак не отменяет необходимость в бензиновом авто. По городу ездить очень дёшево, но междугородние маршруты для "электричек" абсолютно закрыты. Пока, в обозримом будущем, нет перспектив для появления аккумуляторов с запасом энергии, сравнимых с энергией, запасённой в бензиновом баке, при равных сравнимых массогабаритных параметрах. Невозможно нормально даже из Харькова в Днепр доехать, на Тесле разве что. У меня 2 машины. В командировки, на отдых приходится ездить на "бензинке".

Я так понимаю, вопрос ставится о запрете "бензинок" после 2030 года.. Господи, спаси Украину от таких правителей...