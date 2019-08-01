Люди, які народилися в 1970-80-х роках, матимуть пенсію на третину меншу, ніж ті, яким пощастило вийти на пенсію до 2018 року.
Дивися повний текст Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65 років на пенсію не вийдуть - експерт.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 23:28
Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65...
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Дивися повний текст Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65 років на пенсію не вийдуть - експерт.
Додано: Нед 15 гру, 2019 23:28
Посему молодежи платить взносы в ПФ большого резона нет. Особенно, мужикам.
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