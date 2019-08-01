Пожалуй альтернативы нет. Я бы еще добавил: "Правильно воспитывайте детей" - но не у всех они есть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:10
Re: Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65...
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:14
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:31
Люди, родившиеся в 1970-80-х годах не собираются платить налоги.
А зачем?
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:34
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