|
|
|
Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:02
Ромасик написав:
Кто такой Павловский и когда он успел стать экспертом?
чего вы докопались? Вполне на уровне заголовков "соцсети сообщают", "пользователь %%$$&& прокомментировал".
Тема зашла? - зашла! Значит Икспэрт, йопта!
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3060
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 740 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:50
ssnet
а на каком столбе такая аналитическая инхфармацыя написяна?
-
fenix81
-
-
- Повідомлень: 230
- З нами з: 15.06.10
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:00
Щось я дуже сильно сумніваюся , що будь-яким пасивним способом зберігаючи гроші можна реально отримати щось через 30 років . Банки - ну ми знаємо , валюта - та тут он є провісники падіння доллара як світової валюти ( і про амеро не забули ? ) , та й взагалі - можуть зникнути і євро і доллар за 30 років . Золото - на все ? Срібло - кілограмами ? Квартири - маленькими шматочками не продають ... Складно це все і непевно ... Ненадійно ... Негарантовано ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2250
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|