Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?

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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:00
Як закрити ФОП в 2020 році?
в 2000 роках відкрила ФОП, зареєструвалась у податковій, ніколи не працювала ФОП, інколи здавала пусті звіти, що ніяка діяльність не ведеться, потім переїхала в інший район міста і нічого не здавала. На данний час не проживаю за тою адресою , що реєструвала ФОП і ще змінилось прізвище, тепердумаю як усе це закрить,шукаю допомоги фахівців, буду вдячна.
Додано: Чет 27 лют, 2020 00:01
Nika007
Если самостоятельно - сделайте первый шаг - пойдите в центр административных услуг(возможно, в районе старой регистрации) и подайте заявление на закрытие. И не тяните время, потому как скорей всего, у вас каждый месяц набегает долг по ЕСВ (1039.06 ежемесячно в этом году) И к настоящему времени числится задолженность порядка 40 тысяч по ЄСВ. Возьмите с собой паспорт, ИНН и справку о смене фамилии.
варианты : 1.сделать ключ ЭЦП и зарегистрироваться на закрытие удаленно(самостоятельно потратите много времени, чтобы разобраться, если не сталкивались с этим) ,
2. обратиться к специалисту.
Затем отправляйтесь в налоговую, выясняйте сумму долга, какие отчеты вам нужно досдать за этот период, платите и сдавайте отчеты в течении 30дней.
В статье написано основные действия https://finance.ua/saving/kak-zakrit-fop#headline_1
Главное - вам нужно все сделать за 30 дней.
Додано: Суб 29 лют, 2020 20:45
Матері прийшов лист що вона відкрила Фоп торгівля на ринку і лотках в 2003, хоча насправлі зробив це працедавець без її відома. Вона пропрацювала рік на нього, про ніяке закриття незнала так як незнала про фоп на неї. Працедавець помер пару років тому. В лютому 2020 прийшов лист з виконавчої служби про борг 26 000 тис. Підкажіть як правильно закрити Фоп щоб більше не платити.
Додано: Сер 04 бер, 2020 00:33
Подскажите пож-та, если ФОП хочет временно приостановить деятельность (закрывать не хочет,т.к.планирует продолжить деятельность,но может к концу года или через год,а может позже ) ,но не хочет платить ЕСВ(год уже и так платили просто так,не работая вообще) ,то как правильно сделать ? Если написать заявл-е в ЦНАП о ликвидации ФОП и сдать в теч.30дней ликвидац.отчеты, а в налоговую не идти(не будет аудит.проверки,не будет обход.листа),то с налог.учета не снимут,а ЕСВ платить не надо будет и при желании потом можно будет восстановить ФОП? Штраф налоговая за то,что к ним не пришли не выставит? Верно ? Кто делал так? Не придется заново открывать ФОП? Понятия "приостановление" ,чтоб не платить ЕСВ точно не существует..только заява на ликвидацию (это уже узнала и в налоговой,и в ЦНАП). Как по умному сделать,чтоб сохранить ФОП,но не платить ЕСВ?
Додано: Нед 08 бер, 2020 16:22
onaraduet
Теж цікавить дане питання, як призупинити а не закрити діяльність?
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:11
Приостановить и закрыть в нашем случае практически одинаково.
Нет смысла закрывать, то есть потребовать в налоговой и отделе ЕСВ, чтобы вас под конец досконально проверили. Захотят проверят, бывает, но редко. Поэтому подавляющее большинство просто приостанавливает деятельность.
Идёте к регистратору, пишите заявление, всё.
Регистратор автоматически передает сведения в налоговую о приостановке деятельности, идти проверяться в налоговую не надо, они если захотят могут проверить ФОП и после закрытия, главное правильно сдать последние отчёты и рассчитаться под ноль с налогами и ЕСВ, лучше под это дело подойти в районный центр по обслуживанию налогоплательщиков там подскажут точные суммы, специальный человек обычно сидит по сверкам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:39
Re: Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
А как потом возобновить деятельность?
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:03
Примерно также как и заново зарегистрироваться. К регистратору с заявлением и документами, говорят можно онлайн даже, если на едином налоге хотите работать, то заявление в налоговую по этому поводу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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