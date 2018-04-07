Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?

Додано: Сер 04 бер, 2020 00:33

Подскажите пож-та, если ФОП хочет временно приостановить деятельность (закрывать не хочет,т.к.планирует продолжить деятельность,но может к концу года или через год,а может позже ) ,но не хочет платить ЕСВ(год уже и так платили просто так,не работая вообще) ,то как правильно сделать ? Если написать заявл-е в ЦНАП о ликвидации ФОП и сдать в теч.30дней ликвидац.отчеты, а в налоговую не идти(не будет аудит.проверки,не будет обход.листа),то с налог.учета не снимут,а ЕСВ платить не надо будет и при желании потом можно будет восстановить ФОП? Штраф налоговая за то,что к ним не пришли не выставит? Верно ? Кто делал так? Не придется заново открывать ФОП? Понятия "приостановление" ,чтоб не платить ЕСВ точно не существует..только заява на ликвидацию (это уже узнала и в налоговой,и в ЦНАП). Как по умному сделать,чтоб сохранить ФОП,но не платить ЕСВ?